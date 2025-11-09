 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Германии автобус въехал в толпу людей

В Германии автобус въехал в толпу людей, один человек погиб

В немецком городе Вайль-на-Рейне автобус въехал в толпу людей, одна женщина погибла. Об этом сообщает stern.de.

Сначала транспортное средство задело несколько автомобилей, затем сбило несколько человек и, наконец, остановилось у перил моста. Погибшей оказалась 34-летняя женщина, еще троих человек госпитализировали с травмами средней и легкой степени тяжести.

Как сообщает SWR со ссылкой на полицию, всего пострадали около десяти человек.

Полиция начала расследование. Правоохранители отметили, что почти наверняка это был несчастный случай, передает stern.de

Во Франции машина въехала в толпу, есть пострадавшие
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

5 ноября во Франции автомобиль умышленно наехал на группу людей. В результате пострадали десять человек, четверо — в критическом состоянии.

По данным прокуратуры, при задержании водитель кричал «Аллаху Акбар», в его машине были обнаружены газовые баллоны, после наезда злоумышленник попытался поджечь автомобиль.

Александра Озерова
Германия наезд на людей наезд на толпу ДТП с автобусом
