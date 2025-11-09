В Германии автобус въехал в толпу людей
В немецком городе Вайль-на-Рейне автобус въехал в толпу людей, одна женщина погибла. Об этом сообщает stern.de.
Сначала транспортное средство задело несколько автомобилей, затем сбило несколько человек и, наконец, остановилось у перил моста. Погибшей оказалась 34-летняя женщина, еще троих человек госпитализировали с травмами средней и легкой степени тяжести.
Как сообщает SWR со ссылкой на полицию, всего пострадали около десяти человек.
Полиция начала расследование. Правоохранители отметили, что почти наверняка это был несчастный случай, передает stern.de
5 ноября во Франции автомобиль умышленно наехал на группу людей. В результате пострадали десять человек, четверо — в критическом состоянии.
По данным прокуратуры, при задержании водитель кричал «Аллаху Акбар», в его машине были обнаружены газовые баллоны, после наезда злоумышленник попытался поджечь автомобиль.
