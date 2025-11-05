Во Франции машина въехала в толпу, есть пострадавшие

На острове Олерон на западном побережье Франции автомобиль умышленно наехал на группу людей, сообщил прокурор Арно Лареаз, его цитирует газета Le Parisien.

По данным издания, в результате пострадали десять человек, четверо — в критическом состоянии. Некоторые были доставлены вертолетом в университетскую больницу Пуатье.

Как сообщает телеканал LCI, одной из пострадавших является местная помощница депутата парламента Франции Паскаля Марковски. Она получила множественные переломы и черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, при задержании водитель кричал «Аллаху Акбар», но пока «мотив преступления не установлен». Начато расследование по факту покушения на убийство.

Также в машине задержанного были обнаружены газовые баллоны, после наезда злоумышленник попытался поджечь автомобиль.

Источник, близкий к делу, сообщил Le Parisien, что мужчина не числится в базе данных МВД «Картотека личных данных по предупреждению радикализации террористического характера» (FSPRT), следователи также изучают возможность наличия у него психических расстройств.