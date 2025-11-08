 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Бельгии 17-летним подросткам разослали рекомендации пойти в армию

Минобороны Бельгии разослало 17-летним подросткам рекомендации пойти в армию

Минобороны Бельгии массово разослало 17-летним гражданам письма с призывом пойти в армию или пройти добровольную военную службу, сообщил глава ведомства Тео Франкен в соцсети X.

«Вчера было отправлено 149 тыс. писем. Всех 17-летних подростков страны призывают пойти в армию вообще и принять участие в годе добровольной военной службы в частности», — написал он.

О том, что 17-летние получат такие письма, Франкен сообщил еще в сентябре 2025 года. Эти призывы носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Глава МО Бельгии заявил, что НАТО не стремится воевать с Россией
Политика
Тео Франкен

Обязательной военной службы в Бельгии нет с 1994 года, однако бельгийцы в возрасте от 18 до 25 лет могут пройти добровольную военную службу.

В период с 2010 по 2020 год фактическая численность личного состава в Бельгии сократилась на 26,5%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Александра Озерова
Бельгия Минобороны Армия рекомендации призывы подростки
Материалы по теме
Министр обороны Бельгии объяснил свою угрозу «сравнять Москву с землей»
Политика
Министр обороны Бельгии ответил призывающим не опасаться Россию
Политика
Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Над регионами России за три часа сбили 15 дронов Политика, 00:01
В Харькове вслед за Киевом произошел блэкаут Политика, 08 ноя, 23:56
На вокалисту «Стоптайм» поступил третий протокол о дискредитации армии Политика, 08 ноя, 23:42
Стала известна причина смерти бывшего ведущего Top Gear Квентина Уилсона Общество, 08 ноя, 23:35
В Бельгии 17-летним подросткам разослали рекомендации пойти в армию Политика, 08 ноя, 23:02
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 08 ноя, 23:00
Часть Кореневского района Курской области осталась без электричества Общество, 08 ноя, 22:33
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 08 ноя, 22:30
Honda отозвала в США более 400 тыс. автомобилей из-за риска потери колес Бизнес, 08 ноя, 22:17
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 08 ноя, 21:50
В Германии раскритиковали планы депутатов АдГ поехать на симпозиум в Сочи Политика, 08 ноя, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 08 ноя, 21:45
СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ Спорт, 08 ноя, 21:45
Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP Спорт, 08 ноя, 21:36