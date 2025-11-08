В Бельгии 17-летним подросткам разослали рекомендации пойти в армию

Минобороны Бельгии массово разослало 17-летним гражданам письма с призывом пойти в армию или пройти добровольную военную службу, сообщил глава ведомства Тео Франкен в соцсети X.

«Вчера было отправлено 149 тыс. писем. Всех 17-летних подростков страны призывают пойти в армию вообще и принять участие в годе добровольной военной службы в частности», — написал он.

О том, что 17-летние получат такие письма, Франкен сообщил еще в сентябре 2025 года. Эти призывы носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению.

Обязательной военной службы в Бельгии нет с 1994 года, однако бельгийцы в возрасте от 18 до 25 лет могут пройти добровольную военную службу.

В период с 2010 по 2020 год фактическая численность личного состава в Бельгии сократилась на 26,5%.