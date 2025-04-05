Сейчас воинский призыв действует в десяти странах союза, но их может стать больше

Зачем страны ЕС возвращают срочную службу в армии Сейчас воинский призыв действует в десяти странах союза, но их может стать больше

Латвия и Хорватия восстановили институт срочной армейской службы. Альтернативные программы военной подготовки разрабатывают власти Польши и Франции. Подробнее о трансформации военных институтов ЕС — в материале РБК

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

1 апреля в Хорватии после 17-летнего перерыва возобновилась постановка граждан на воинский учет. Решение возобновить обязательную срочную службу власти страны приняли в августе 2024-го на фоне повышенной напряженности в Европе, связанной с российской военной операцией на Украине и признаками эскалации на Балканах. Сейчас в Загребе отмечают, что грядущий призыв «не связан с какими-либо чрезвычайными обстоятельствами или текущей геополитической ситуацией».

Возобновить срочную службу с 2024 года решили и в Латвии. Власти балтийской страны объяснили, что она должна обеспечить себе обороноспособность на случай, «если Россия внезапно нападет, а НАТО не сможет это предотвратить». В 2025 году в Латвии планируется призвать около 1 тыс. человек, а позже достичь показателя в 4 тыс. призывников ежегодно.

В опубликованном в марте докладе Европарламента отмечается, что в последние годы воинский призыв все активнее возвращается в европейскую повестку. «Растущие угрозы в области европейской безопасности, опасения ввиду трансатлантического размежевания, а также позиция новой администрации США и потенциальные мирные планы для Украины, включающие присутствие европейских войск, побудили дискуссии о необходимости подготовки вооруженных сил государств-членов к самым экстремальным военным непредвиденным обстоятельствам», — отмечают авторы.

Последние несколько лет ЕС ведет подготовку масштабных проектов по перевооружению. 19 марта он представил так называемую Белую книгу, посвященную развитию оборонной промышленности союза до 2030 года. В документе описан сценарий «высокоинтенсивной войны» на Европейском континенте, а Россия названа «фундаментальной угрозой». Эта инициатива предполагает укрепление национальных вооруженных сил стран — членов ЕС, а также усиление боеготовности Украины. Однако Еврокомиссия подчеркивала, что обозначенные в Белой книге ориентиры не означают создания армии ЕС. Отчасти идея перевооружения мотивирована стремлением достичь при расходах на оборону показателя в 3,5% от ВВП. Согласно данным Bloomberg, НАТО планирует попросить европейских союзников и Канаду в ближайшие несколько лет увеличить запасы оружия и техники примерно на 30%. Российские власти категорически отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО. По словам российского президента Владимира Путина, подобные предупреждения распространяются западными лидерами, чтобы «обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», хотя Москва не имеет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами альянса.

Как устроен воинский призыв в странах ЕС

Воинская повинность, как и другие темы, связанные с обороной и безопасностью, входит в национальную компетенцию стран — членов ЕС. В основном оборона в государствах блока осуществляется профессиональными военными. В докладе Европарламента отмечается, что до обострения украинского кризиса в ЕС наблюдался тренд на сокращение численности вооруженных сил. В отчете Европейской организации военных ассоциаций и профсоюзов (EUROMIL) за 2020 год заявлено, что две трети из 15 исследованных европейских стран сократили численность личного состава своих вооруженных сил в период с 2010 по 2020 год. Фактическая численность личного состава сократилась в среднем на 16%, но на 26,5% в Бельгии и на 25% в Германии.

Сейчас наметилась иная тенденция. «Поскольку европейцы осознают необходимость превратить геополитическое пробуждение ЕС в более постоянную стратегическую позицию, поддержание сильной и устойчивой военной силы имеет важное значение», — продолжают авторы доклада.

Сегодня призыв действует в десяти государствах — членах блока — в Австрии, Дании, Эстонии, Финляндии, Греции, Латвии, Литве, Швеции, Хорватии и на Кипре. Некоторые страны блока, включая Финляндию и Грецию, сохранили практику военного призыва после окончания холодной войны. Другие вновь ввели разные форматы срочной службы после присоединения Крыма Россией (Литва в 2015-м и Швеция в 2017-м) или уже на фоне начавшейся в феврале 2022-го российской военной операции на Украине (Латвия и Хорватия).

Стоит отметить, что форма призыва различна. Всеобщая обязательная служба действует, например, в Австрии, Эстонии, Финляндии, Греции и на Кипре. Дания, Латвия и Литва используют лотерейный принцип отбора призывников, применяя для этого специальное программное обеспечение с генератором случайных чисел. В Швеции действует система воинской повинности для отдельных граждан (Selective Service System) — в армию берут самых подходящих по физическим и психологическим параметрам. Вместе с тем все государства ЕС с активной системой призыва признают права граждан, отказывающихся от военной службы по убеждениям, и предлагают им альтернативную службу.

Только в Швеции воинская повинность распространяется и на мужчин, и на женщин. Власти Дании обсуждают возможность ввести женскую воинскую повинность с 2026 года. С 2028 года такая обязанность может появиться и у женщин в Латвии. Добровольно они могут поступать на военную службу в Австрии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии и Литве (соответствующие законопроекты обсуждаются властями Греции и Кипра).

Какие страны ЕС задумываются о возвращении срочной службы

Франция отменила обязательную военную службу в 1996-м, Германия в 2011-м, в Исландии нет постоянной армии, а в Ирландии с момента провозглашения независимости была только добровольная служба. Однако актуальность этих решений сейчас активно обсуждается.

Возвращение срочной службы стало одной их самых горячих тем коалиционных переговоров в ФРГ. Одержавший победу на выборах блок ХДС/ХСС еще в своей предвыборной программе обещал рассмотреть такую возможность. Христианские демократы настаивают на возможности призыва 18-летних в свете «масштабной угрозы» со стороны России. Выступающие в роли младших партнеров социал-демократы согласны с оценкой международной ситуации, но настаивают на добровольной службе. И.о. министра обороны Борис Писториус в прошлом году предложил план по привлечению молодых людей в бундесвер по аналогии со шведской системой, который предполагал рассылку писем всем достигшим совершеннолетия немцам (мужчинам и женщинам) с приглашением рассмотреть возможность прохождения базовой военной службы продолжительностью в шесть месяцев с возможностью ее продления до 17 месяцев.

Польша, обладающая третьей по численности армией в ЕС и отменившая воинскую повинность в 2008 году, недавно объявила о планах вернуть всеобщую военную подготовку. Речь идет о добровольной программе, предполагающей систему «мотиваций и стимулирования» для ее участников. По словам премьер-министра Дональда Туска, модель будет разработана до конца 2025 года, «чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны». В то же время глава правительства подчеркнул, что это не подразумевает возвращение обязательной военной службы.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен в конце февраля также заявил о необходимости восстановить военную службу. В интервью RTL он заявил о планах разослать в ноябре письма 120 тыс. бельгийцев в возрасте от 18 до 25 лет с приглашением на «добровольную» службу. Первое поколение новобранцев начнет службу в сентябре 2026 года.

Не исключают возобновление призыва и в Нидерландах — в марте портал NOS со ссылкой на источники сообщил, что министерство обороны страны стремится увеличить численность вооруженных сил более чем в два раза — с 74 тыс. до 200 тыс. человек. По мнению профильных экспертов, достичь этой цели будет трудно без возобновления какой-либо формы обязательной службы. Государственный секретарь Нидерландов по обороне Гейс Туинман заявлял, что восстановление воинской повинности не стоит на повестке дня, но признал, что если ситуация в мире ухудшится, то эту позицию «можно будет пересмотреть».

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил в мартовском интервью La Voix du Nord, что возобновление призыва в стране «не является реалистичным вариантом», поскольку у республики больше нет необходимой логистики. Он пообещал искать другие способы мобилизации гражданского населения с целью увеличить резерв с текущих 40 тыс. до 100 тыс. человек к 2035 году. По словам Макрона, для этого в ближайшее время будет представлен план реформы созданной в 2019 году Универсальной национальной службы (SNU). Не конкретизируя суть этой инициативы, президент Франции отметил, что она позволит молодым добровольцам пополнять ряды вооруженных сил.

В Италии, которая наряду с Францией, Германий и Польшей входит в пятерку стран блока с наибольшей численностью армии, вопрос о возобновлении призыва в прошлом году поднимала входящая в правительство крайне правая партия «Лига Севера». Подготовленный ею законопроект предполагал введение обязательной военной или альтернативной службы для всех граждан в возрасте 18–26 лет сроком на шесть месяцев. Но эта инициатива не нашла поддержки у министра обороны Гвидо Кросетто.

Исключают возобновление призыва и власти Чехии. Премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что возвращение к какой-либо форме обязательной военной службы — это неправильный путь. По его словам, правительство будет искать возможность привлечь большее число граждан к службе на добровольной основе. Однако начальник Генерального штаба чешской армии Карел Рехк отметил, что даже после возможного окончания боевых действий на Украине «Россия не станет более дружелюбной или предсказуемой», и потому необходимо и дальше наращивать потенциал армии.

Министр обороны Словении Марьян Шарец заявил в феврале, что страна продвинулась «еще не так далеко», как другие страны Европы, возобновившие обязательную военную службу, но заметил, что говорить об этом переходе в Словении пока «слишком рано».

Как европейцы относятся к службе по призыву

Что касается отношения граждан европейских стран к срочной службе, то, согласно проведенному в начале марта опросу YouGov, большинство французов (68%) и немцев (58%) поддерживают обязательную военную службу для молодых людей. В Италии мнения разделились — позитивно к возобновлению призыва относятся 49%, против выступают 44%. В Испании большинство (53%) против возвращения обязательной военной службы.

Согласно докладу европейской исследовательской организации BRUEGEL, для подготовки к прямому военному столкновению с Россией без поддержки США Европе понадобилось бы увеличить суммарную численность войск более чем на 300 тыс.человек (в настоящее время с учетом Великобритании она составляет 1,47 млн). Но авторы исследования заявили изданию The Local, что многие европейцы не готовы защищать свои страны на поле боя. «Раздел в этом вопросе между востоком и западом по-прежнему остается проблемой. Мало кто в Западной Европе готов воевать», — отметил один из экспертов. По его мнению, прежде всего властям нужно улучшить национальную обороноспособность, чтобы у граждан не было чувства уязвимости даже в случае ухода американцев.