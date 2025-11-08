Часть Кореневского района Курской области осталась без электричества, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание», — уточнил губернатор.

После аварийного отключения света без электричества остались десять населенных пунктов и около 2,5 тыс. потребителей.

Причина аварии на момент публикации неизвестна. Хинштейн добавил, что в ближайшее время специалисты приступят к устранению нарушений.

Кореневский район расположен в юго-западной части Курской области. На востоке граничит с Суджанским, на северо-востоке — с Льговским, на северо-западе — с Рыльским, на западе — с Глушковским районами Курской области. На юге граничит с Сумским районом Сумской области Украины.

В четверг, 6 ноября, без электричества осталась часть Курчатова в Курской области.

Хинштейн сообщил, что отключение электричества «никак не связано с внешним воздействием» и попросил жителей области не беспокоиться. Отключение электричества губернатор назвал аварийным.