Часть Кореневского района Курской области осталась без электричества
Часть Кореневского района Курской области осталась без электричества, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Хинштейн.
«По предварительным данным, на одном из объектов энергетики в поселке Коренево началось возгорание», — уточнил губернатор.
После аварийного отключения света без электричества остались десять населенных пунктов и около 2,5 тыс. потребителей.
Причина аварии на момент публикации неизвестна. Хинштейн добавил, что в ближайшее время специалисты приступят к устранению нарушений.
Кореневский район расположен в юго-западной части Курской области. На востоке граничит с Суджанским, на северо-востоке — с Льговским, на северо-западе — с Рыльским, на западе — с Глушковским районами Курской области. На юге граничит с Сумским районом Сумской области Украины.
В четверг, 6 ноября, без электричества осталась часть Курчатова в Курской области.
Хинштейн сообщил, что отключение электричества «никак не связано с внешним воздействием» и попросил жителей области не беспокоиться. Отключение электричества губернатор назвал аварийным.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев