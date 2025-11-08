Без электричества остались 20 тыс. жителей Белгорода и окрестностей
Над Белгородом и Белгородским районом системы ПВО сбили воздушные цели, на нескольких улицах зафиксировали проблемы с электричеством, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Также энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс. жителей», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил глава региона, никто не пострадал. В результате падения обломков также загорелось несколько гаражей, огонь тушат пожарные. «Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — добавил губернатор.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, накануне дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, внутри находилась замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос. Ее доставили с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы в Валуйскую больницу.
