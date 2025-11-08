Аэропорт Геленджика временно закрыли для взлета и посадки
Аэропорт Геленджика временно приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры ввели в 20:22 мск в дополнение к действующему NOTAM.
В ночь на 8 ноября силы ПВО уничтожили 79 беспилотников над российскими регионами. Из них 36 сбили над Ростовской областью, десять — над Брянской, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской областью. По пять беспилотников сбили над Крымом и Белгородской областью, три дрона уничтожили над Саратовской областью, по одному — в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.
