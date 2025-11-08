Замминистра обороны Горемыкин провел переговоры в Пхеньяне

Video

Замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин в ходе визита в Пхеньян встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чолем, сообщили в российском военном ведомстве.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере военно-политической работы между армиями двух стран. Горемыкин указал на расширение контактов между Россией и КНДР, в том числе в области обороны.

В рамках поездки российская делегация посетила Мангенденское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена, где ей представили учебный процесс и материально-техническую базу.

Также Горемыкин провел встречу с заместителем начальника Главного политического управления Корейской Народной Армии Пак Ён Илем. После переговоров делегация возложила цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне.

Ранее о переговорах главы Минобороны КНДР Но Гван Чоля с российской делегацией во главе с Горемыкиным сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне 2024 года. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.