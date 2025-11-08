Замминистра обороны Горемыкин провел переговоры в Пхеньяне
Замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин в ходе визита в Пхеньян встретился с министром обороны КНДР Но Гван Чолем, сообщили в российском военном ведомстве.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере военно-политической работы между армиями двух стран. Горемыкин указал на расширение контактов между Россией и КНДР, в том числе в области обороны.
В рамках поездки российская делегация посетила Мангенденское революционное училище и Военно-политическую академию имени Ким Ир Сена, где ей представили учебный процесс и материально-техническую базу.
Также Горемыкин провел встречу с заместителем начальника Главного политического управления Корейской Народной Армии Пак Ён Илем. После переговоров делегация возложила цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне.
Ранее о переговорах главы Минобороны КНДР Но Гван Чоля с российской делегацией во главе с Горемыкиным сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР подписали в июне 2024 года. Он предусматривает в том числе взаимную военную помощь в случае агрессии против одной из сторон.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев