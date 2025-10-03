 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ

Кравцов рассказал о расширении эксперимента с двумя ОГЭ до шести регионов
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Минпросвещения планирует продлить эксперимент со сдачей двух обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) до 2029 года и расширить его географию, увеличив число регионов с трех до шести. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

«Дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область», — сказал министр.

Приказ о проведении ОГЭ по всей России вышел в декабре 2013 года, а уже в мае 2014-го ученики сдали первые экзамены. С 2025 года в Москве, Петербурге и Липецкой области в рамках эксперимента девятиклассники, которые планируют поступать на программы среднего и среднего профессионального образования, могут сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам.

Для перехода в десятый класс по-прежнему необходимо сдать экзамены по четырем предметам: русскому языку, математике и двум на выбор.

В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу — на основе среднего балла аттестата. Результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.

