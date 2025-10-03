Минпросвещения расширит эксперимент со сдачей двух ОГЭ
Минпросвещения планирует продлить эксперимент со сдачей двух обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) до 2029 года и расширить его географию, увеличив число регионов с трех до шести. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
«Дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область», — сказал министр.
Приказ о проведении ОГЭ по всей России вышел в декабре 2013 года, а уже в мае 2014-го ученики сдали первые экзамены. С 2025 года в Москве, Петербурге и Липецкой области в рамках эксперимента девятиклассники, которые планируют поступать на программы среднего и среднего профессионального образования, могут сдавать ОГЭ только по двум обязательным предметам.
Для перехода в десятый класс по-прежнему необходимо сдать экзамены по четырем предметам: русскому языку, математике и двум на выбор.
В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу — на основе среднего балла аттестата. Результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.
