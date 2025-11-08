Под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей не обнаружили
Спасатели не обнаружили людей под завалами многоквартирного дома в поселке Куркино Тульской области, в котором произошел взрыв бытового газа, сообщил в телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев.
«Под завалами людей нет. Погибших также нет», — уточнил губернатор.
Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда находятся у своих родственников. Нуждающимся во временном размещении предоставят бесплатное проживание и питание в гостинице «Надежда» села Орловка Куркинского района.
Люди, проживающие в подъездах дома, которые не пострадали, смогут вернуться в квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества.
Миляев добавил, что поврежденный подъезд разберут и начнут восстанавливать после получения результатов экспертизы.
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Куркино произошел утром в субботу, 8 ноября. В результате взрыва обрушились стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. По данным властей, в результате происшествия пострадали четыре человека — они госпитализированы.
Как сообщили РБК в областной прокуратуре, перед взрывом жильцы дома почувствовали запах газа. Взрыв произошел до прибытия сотрудников газовой службы.
СК возбудил дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, взрыв произошел в одной из квартир на первом этаже первого подъезда во время проведения ремонтных работ.
