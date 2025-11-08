Гладков: трое взрослых и четверо детей из Белгорода пострадали в ДТП под Курском

Автобус с белгородскими детьми попал в аварию в Курской области

Фото: Hinshtein / Telegram

Микроавтобус, перевозивший детей из Белгородской области, попал в аварию в Курской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Созвонились с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Действительно, микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало 7 человек: водитель легкового автомобиля и 6 человек в нашем микроавтобусе — двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей», — написал Гладков.

Все пострадавшие доставлены в больницу Курска, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

«В зависимости от результатов обследования будем решать — оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или перевозить в Белгород», — отметил губернатор.

Параллельно проводится проверка обстоятельств поездки. Гладков подчеркнул, что перевозка детей — жестко регламентированный процесс, и поручил вице-губернатору — министру образования Андрею Милехину выяснить все детали. По предварительным данным, дети направлялись на экскурсию в Коренную пустынь.

