Общество
0

Автобус с белгородскими детьми попал в аварию в Курской области

Гладков: трое взрослых и четверо детей из Белгорода пострадали в ДТП под Курском
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Микроавтобус, перевозивший детей из Белгородской области, попал в аварию в Курской области, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Созвонились с губернатором Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном. Действительно, микроавтобус, который вез наших детей, столкнулся с легковым автомобилем. Пострадало 7 человек: водитель легкового автомобиля и 6 человек в нашем микроавтобусе — двое взрослых (водитель и сопровождающий) и четверо детей», — написал Гладков.

Все пострадавшие доставлены в больницу Курска, их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

В Орловской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с шестью погибшими
Общество
Фото:СУ СК России по Орловской области

«В зависимости от результатов обследования будем решать — оставлять детей в больнице в Курске на восстановление или перевозить в Белгород», — отметил губернатор.

Параллельно проводится проверка обстоятельств поездки. Гладков подчеркнул, что перевозка детей — жестко регламентированный процесс, и поручил вице-губернатору — министру образования Андрею Милехину выяснить все детали. По предварительным данным, дети направлялись на экскурсию в Коренную пустынь.

6 ноября в ДТП в Москве на Ленинградском шоссе пострадали шесть человек. Там маршрутный автобус столкнулся с городским. Городской транспорт стоял на остановке.

Ксения Потрошилина
ДТП Курская область Дети Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
