В Орловской области возбудили уголовное дело из-за ДТП с шестью погибшими

Фото: СУ СК России по Орловской области

Следственное управление СК России по Орловской области возбудило уголовное дело из-за ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 31 октября водитель микроавтобуса с четырьмя пассажирами, среди которых были двое детей, двигался по федеральной трассе Орел — Тамбов со стороны Орла. В Свердловском районе Орловской области водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком с полуприцепом. Из-за этого грузовик столкнулся с другим автомобилем.

В результате аварии шесть участников происшествия скончались на месте. Еще один ребенок 2022 года рождения сейчас находится в реанимации с травмами.

Ранее, утром 31 октября, на Пролетарском мосту в Туле столкнулись пять транспортных средств — трамвай, маршрутные такси и два легковых автомобиля. В результате аварии пострадало более 20 человек, а число погибших составило пять.

Девять пострадавших, по сообщению областного Минздрава, по-прежнему находятся в больницах. Четверо из них в стабильно тяжелом состоянии, остальные шестеро — в состоянии средней степени тяжести.