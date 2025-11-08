 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино

Прокуратура показала кадры с места взрыва газа в жилом доме в Куркино

Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино
Video

Прокуратура Тульской области опубликовала видео с последствиями взрыва в жилом доме в поселке Куркино. Там взорвался бытовой газ, сообщалось ранее.

Из-за взрыва обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами средней тяжести.

На месте происшествия работают оперативные службы, глава администрации Геннадий Калина, прокурор Куркинского района Дмитрий Мачалин и зампрокурора Тульской области Олег Цыганков.

Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области
Фото: МЧС России по Тульской области

Куркино расположен на юго-востоке Тульской области на границе с Липецкой областью. Население — около 5,5 тыс. человек.

По поручению прокурора организовали проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. «Ход расследования возбужденного по данному факту следственным органом уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области», — следует из сообщения прокуратуры. К ликвидации последствий привлекли службы экстренного реагирования и спецтехнику. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения в школе № 1. Там выдают горячее питание.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
взрыв взрыв газа в жилом доме Тульская область прокуратура
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами Политика, 13:15
В Москве началось прощание с Юрием Николаевым Общество, 13:07
Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино Общество, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм Спорт, 12:42
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области Политика, 12:28
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА Спорт, 12:19
Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании Политика, 12:17
В Харькове остановили работу метро и электротранспорта Политика, 12:05
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Обладатель Кубка Гагарина Рыков перешел в «Амур» Спорт, 11:49