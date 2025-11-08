Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино

Прокуратура показала кадры с места взрыва газа в жилом доме в Куркино

Video

Прокуратура Тульской области опубликовала видео с последствиями взрыва в жилом доме в поселке Куркино. Там взорвался бытовой газ, сообщалось ранее.

Из-за взрыва обрушилась торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами средней тяжести.

На месте происшествия работают оперативные службы, глава администрации Геннадий Калина, прокурор Куркинского района Дмитрий Мачалин и зампрокурора Тульской области Олег Цыганков.

Фото: МЧС России по Тульской области Фото: МЧС России по Тульской области Фото: МЧС России по Тульской области Фото: МЧС России по Тульской области

Куркино расположен на юго-востоке Тульской области на границе с Липецкой областью. Население — около 5,5 тыс. человек.

По поручению прокурора организовали проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. «Ход расследования возбужденного по данному факту следственным органом уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области», — следует из сообщения прокуратуры. К ликвидации последствий привлекли службы экстренного реагирования и спецтехнику. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения в школе № 1. Там выдают горячее питание.