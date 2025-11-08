Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины
Российская армия ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу ВПК, сообщила пресс-служба Минобороны.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило военное ведомство. Согласно сообщению ведомства, массированный удар последовал «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью».
Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Также в атаке на объекты ВПК военные задействовали ударные беспилотники.
В ночь на 8 ноября над российскими регионами перехватили 79 беспилотников. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью — 36. Позже Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов с 7:00 до 9:00 мск: по одному беспилотнику перехватили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.
В Волгоградской области ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетики. Было нарушено электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. Специалисты начали его восстановление.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев