Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины

Минобороны: российская армия ударила по ВПК и газо-энергетическому комплексу ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Российская армия ударила по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу ВПК, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило военное ведомство. Согласно сообщению ведомства, массированный удар последовал «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью».

Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал». Также в атаке на объекты ВПК военные задействовали ударные беспилотники.

В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов
Политика

В ночь на 8 ноября над российскими регионами перехватили 79 беспилотников. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью — 36. Позже Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов с 7:00 до 9:00 мск: по одному беспилотнику перехватили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.

В Волгоградской области ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетики. Было нарушено электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. Специалисты начали его восстановление.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны ВПК Украина
