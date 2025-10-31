 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть

Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть

Глава Европейской дипломатии Кайя Каллас потерпела поражение в противостоянии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в споре о реформировании внешнеполитического аппарата ЕС, пишет Welt.

Как отмечает издание, конфликт разгорелся после того, как Каллас предложила назначить Мартина Зельмайра — бывшего руководителя канцелярии экс-председателя ЕК Жан-Клода Юнкера — своим советником по новому направлению «Геоэкономика и межведомственные отношения». Этот шаг вызвал недовольство фон дер Ляйен и ряда государств ЕС. Зельмайр, ранее считавшийся одним из самых влиятельных чиновников Брюсселя и получивший прозвище «Распутин», был уволен фон дер Ляйен вскоре после ее вступления в должность.

Еврокомиссия поддержала инициативу фон дер Ляйен о создании поста комиссара по вопросам религиозной свободы, предложив занять его Зельмайру. Этот шаг фактически вывел его из сферы влияния Каллас и лишил дипломатическое ведомство ЕС ключевого кандидата на пост

По данным Welt, ни одно крупное государство-член ЕС не поддержало Каллас в споре. Издание подчеркивает, что ситуация обнажила структурные проблемы Европейской дипломатии — недостаток у нее ресурсов и конкуренция между Брюсселем и национальными правительствами в сфере внешней политики.

Каллас назвала не последним 19-й пакет санкций ЕС против России
Политика
Кая Каллас

Ранее Politico предупредило, что возможное назначение Зельмайра в Европейскую службу внешних связей (ЕСВС) может усилить напряженность между этой структурой и Еврокомиссией.

По данным издания, шаг укрепил бы позиции Каллас, отношения у которой с аппаратом фон дер Ляйен остаются сложными. Решение по кандидатуре пока не принято, сам Зельмайр называл сообщения о своем назначении слухами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Кая Каллас Урсула фон дер Ляйен ЕС
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Каллас назвала число стран ЕС, присоединившихся к трибуналу против России
Политика
Каллас заявила о намерении Европы отстаивать интересы «кнутом и пряником»
Политика
Фон дер Ляйен заявила, что Россия понимает только язык давления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Власти зафиксировали расширение скрытой безработицыПодписка на РБК, 07:00
Си сообщил о готовности Китая ввести нулевые пошлины на товары из Африки Политика, 06:54
ТАСС узнал об аресте общественницы Рудницкой по делу о торговле детьми Общество, 06:25
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Общество, 06:13
Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO Финансы, 06:00
Глава банка «Дом.РФ» — РБК: «Мы не считаем, что окно закрыто»Подписка на РБК, 06:00
Губернатор сообщил об атаке на инфраструктуру под Владимиром Политика, 05:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники Общество, 05:46
AP узнало, что Black Lives Matter заподозрили в растрате пожертвований Общество, 05:44
Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть Политика, 05:35
Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами» Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США Политика, 04:42
Economist оценил, на сколько хватит средств Украине без финансирования ЕС Политика, 04:33