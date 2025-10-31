Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть
Глава Европейской дипломатии Кайя Каллас потерпела поражение в противостоянии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в споре о реформировании внешнеполитического аппарата ЕС, пишет Welt.
Как отмечает издание, конфликт разгорелся после того, как Каллас предложила назначить Мартина Зельмайра — бывшего руководителя канцелярии экс-председателя ЕК Жан-Клода Юнкера — своим советником по новому направлению «Геоэкономика и межведомственные отношения». Этот шаг вызвал недовольство фон дер Ляйен и ряда государств ЕС. Зельмайр, ранее считавшийся одним из самых влиятельных чиновников Брюсселя и получивший прозвище «Распутин», был уволен фон дер Ляйен вскоре после ее вступления в должность.
Еврокомиссия поддержала инициативу фон дер Ляйен о создании поста комиссара по вопросам религиозной свободы, предложив занять его Зельмайру. Этот шаг фактически вывел его из сферы влияния Каллас и лишил дипломатическое ведомство ЕС ключевого кандидата на пост
По данным Welt, ни одно крупное государство-член ЕС не поддержало Каллас в споре. Издание подчеркивает, что ситуация обнажила структурные проблемы Европейской дипломатии — недостаток у нее ресурсов и конкуренция между Брюсселем и национальными правительствами в сфере внешней политики.
Ранее Politico предупредило, что возможное назначение Зельмайра в Европейскую службу внешних связей (ЕСВС) может усилить напряженность между этой структурой и Еврокомиссией.
По данным издания, шаг укрепил бы позиции Каллас, отношения у которой с аппаратом фон дер Ляйен остаются сложными. Решение по кандидатуре пока не принято, сам Зельмайр называл сообщения о своем назначении слухами.
