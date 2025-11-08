 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ульяновска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Ранее ограничения ввели в аэропортах Калуги и Уфы, а также Пензы. Их сняли в авиагаванях Саратова и Волгограда.

В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек
Политика

Российские аэропорты вводят ограничения на фоне угрозы атаки дронов. В Волгоградской области отразили удар дронов на объекты энергетики.

В Саратове в результате атаки беспилотников пострадал человек.

Теги
Полина Минаева
Ульяновск ограничения аэропорты
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Politico раскрыла, как Каллас не смогла вернуть врага главы ЕК в Брюссель Политика, 08:36
«Би-би-си» сообщила о росте числа случаев дезертирства из армии Украины Политика, 08:23
Стал известен средний размер пенсий по старости в России Общество, 08:07
Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов Политика, 07:55
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев Политика, 07:49
Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов Политика, 07:36
Германий и 3D-детали: что известно о новом промкластере в Сибири Бизнес, 07:30
Москвичам пообещали пасмурный день и теплую погоду Общество, 07:20
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты Политика, 07:16
Продажи удобрений на бирже в этом году достигнут трехлетнего максимумаПодписка на РБК, 07:01
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 06:52
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн Бизнес, 06:50
Россиянам напомнили о самых длинных за 12 лет новогодних выходных Общество, 06:13