В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Ульяновска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.
Ранее ограничения ввели в аэропортах Калуги и Уфы, а также Пензы. Их сняли в авиагаванях Саратова и Волгограда.
Российские аэропорты вводят ограничения на фоне угрозы атаки дронов. В Волгоградской области отразили удар дронов на объекты энергетики.
В Саратове в результате атаки беспилотников пострадал человек.
