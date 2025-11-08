В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Ульяновска приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он.

Ранее ограничения ввели в аэропортах Калуги и Уфы, а также Пензы. Их сняли в авиагаванях Саратова и Волгограда.

Российские аэропорты вводят ограничения на фоне угрозы атаки дронов. В Волгоградской области отразили удар дронов на объекты энергетики.

В Саратове в результате атаки беспилотников пострадал человек.