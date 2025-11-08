В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек
В результате атаки дронов в Саратове есть повреждения в жилом секторе, заявил губернатор области Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он.
В 3:21 мск Бусаргин предупредил об угрозе атаки беспилотников в регионе. До этого, в 2:03 мск, аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 8 ноября ПВО сбила беспилотники над Курском.
В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет. Идут работы по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах четырех районов, прилегающих к ЛЭП Балашовская.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»