В Саратове в результате атаки дронов пострадал человек

В результате атаки дронов в Саратове есть повреждения в жилом секторе, заявил губернатор области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — написал он.

В 3:21 мск Бусаргин предупредил об угрозе атаки беспилотников в регионе. До этого, в 2:03 мск, аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 8 ноября ПВО сбила беспилотники над Курском.

В Волгоградской области отразили атаку дронов на объекты энергетики. По предварительным данным, повреждений жилых строений и пострадавших нет. Идут работы по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах четырех районов, прилегающих к ЛЭП Балашовская.