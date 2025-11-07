 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме рассказали, как будут выплачиваться январские пенсии в декабре

Пенсионеры получат выплаты в декабре до праздничных выходных
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Пенсионеры получат выплаты в полном объеме до начала праздничных выходных в декабре. График пенсий будет скорректирован в соответствии с ними. Об этом ТАСС сообщает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», — сообщил он.

Второй частью декабрьских выплат станет досрочная выплата за январь. Она придет пенсионерам в последнюю декаду месяца, то есть с 22 по 29 декабря. «Для тех, кто получает пенсию через отделения «Почты России», декабрь также будет месяцем двух выплат. Первая — за декабрь — доставляется по обычному графику с 3-го по 25-е число. Вторая — январская — будет выдана досрочно: почтовые отделения начнут доставку с 25 декабря и завершат к 30-му числу», — отметил Говырин.

В Думе напомнили размер страховой пенсии в 2026 году
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Также будут выплачены пенсии, назначенные по линии Минобороны, МВД и Росгвардии, а также других ведомств. Казначейство направит средства на выплаты пенсий силовикам и военным в те же сроки, что и в прошлом году.

Февральские выплаты пенсионеры получат в стандартные сроки. «Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса — чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней», — отметил парламентарий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Пенсия выплата выплата пенсий пенсионеры
Материалы по теме
Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России
Политика
Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году
Общество
Экономист назвал средний размер социальной пенсии в России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Топ-менеджеры 60+ нужны все меньше: как зумеры свергают авторитеты Образование, 11:04
СК завел дело за осквернение герба России из-за разорванного паспорта Общество, 11:03
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ Спорт, 11:00
Шойгу предложил построить новый город в Сибири Политика, 11:00
На Украине заявили о «позитивных» переговорах с США о покупке Tomahawk Политика, 10:52
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА Политика, 10:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Умная реклама вытесняет ТВ-рекламу: как она работаетПодписка на РБК, 10:48
Пассажир парома, который не пустили в Сочи, рассказал о ночи в море Общество, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
В Турции выдали ордера на арест 17 футбольных судей по делу о ставках Спорт, 10:36
ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру из Украины данные о военных Общество, 10:34
«В Корее все выгребли». Как подорожали автомобили мощностью до 160 л.с. Авто, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30