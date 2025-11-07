В Госдуме рассказали, как будут выплачиваться январские пенсии в декабре

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Пенсионеры получат выплаты в полном объеме до начала праздничных выходных в декабре. График пенсий будет скорректирован в соответствии с ними. Об этом ТАСС сообщает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

«Перенос связан с тем, что первые числа января традиционно объявлены нерабочими, и банки, как и почтовые отделения, в эти дни не проводят операции. Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка», — сообщил он.

Второй частью декабрьских выплат станет досрочная выплата за январь. Она придет пенсионерам в последнюю декаду месяца, то есть с 22 по 29 декабря. «Для тех, кто получает пенсию через отделения «Почты России», декабрь также будет месяцем двух выплат. Первая — за декабрь — доставляется по обычному графику с 3-го по 25-е число. Вторая — январская — будет выдана досрочно: почтовые отделения начнут доставку с 25 декабря и завершат к 30-му числу», — отметил Говырин.

Также будут выплачены пенсии, назначенные по линии Минобороны, МВД и Росгвардии, а также других ведомств. Казначейство направит средства на выплаты пенсий силовикам и военным в те же сроки, что и в прошлом году.

Февральские выплаты пенсионеры получат в стандартные сроки. «Никаких заявлений для получения досрочной пенсии подавать не нужно: все переводы проходят автоматически. Основная цель такого переноса — чтобы пенсионеры имели доступ к средствам до праздников и могли спокойно распорядиться деньгами без ожидания банковских рабочих дней», — отметил парламентарий.