Политика⁠,
0

Песков назвал 7 ноября нерелевантным для выходного с точки зрения истории

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

День 7 ноября как годовщина Великой Октябрьской социалистической революции уже утерял релевантность с исторической точки зрения; чтобы решить вопрос об объявлении его праздничным выходным днем, нужно собрать мнение всех фракций парламента. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от фракции КПРФ, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что в Кремль не получал информацию о такой инициативе, в любом случае «надо получить мнения других фракций парламента, а потом делать какие-то выводы». «Однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник свою релевантность утерял», — сказал Песков.

Вместе с тем, как он подчеркнул, следует уважать мнение и привычки старшего поколения, представители которого всю жизнь отмечали упомянутый праздник.

В Госдуме выступили с инициативой сделать 7 ноября выходным днем
Life
Выставка, посвященная Дню народного единства и 82-й годовщине со дня проведения военного парада 7 ноября 1941 года, на Красной площади в Москве, 7 ноября 2023 года

В конце октября депутаты КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили 7 ноября сделать выходным днем в честь Октябрьской социалистической революции.

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 112 ТК РФ о нерабочих праздничных днях. В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности.

