Песков назвал 7 ноября нерелевантным для выходного с точки зрения истории
День 7 ноября как годовщина Великой Октябрьской социалистической революции уже утерял релевантность с исторической точки зрения; чтобы решить вопрос об объявлении его праздничным выходным днем, нужно собрать мнение всех фракций парламента. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от фракции КПРФ, передает корреспондент РБК.
Песков подчеркнул, что в Кремль не получал информацию о такой инициативе, в любом случае «надо получить мнения других фракций парламента, а потом делать какие-то выводы». «Однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник свою релевантность утерял», — сказал Песков.
Вместе с тем, как он подчеркнул, следует уважать мнение и привычки старшего поколения, представители которого всю жизнь отмечали упомянутый праздник.
В конце октября депутаты КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым предложили 7 ноября сделать выходным днем в честь Октябрьской социалистической революции.
Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 112 ТК РФ о нерабочих праздничных днях. В пояснительной записке к документу депутаты отметили, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»