Sky News узнал о проблемах со слухом солдат Британии после тестов техники

Sky News: у британских солдат возникли проблемы со здоровьем после испытаний ББМ

Британские военнослужащие столкнулись с проблемами со здоровьем после испытаний боевых бронированных машин (ББМ) Ajax, сообщил Sky News со ссылкой на источники в Минобороны государства.

По информации телеканала, солдаты этим летом были вынуждены обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний бронемашины Ajax. «Небольшое количество» военнослужащих пожаловались на шум и вибрацию в ББМ.

Источники в военном ведомстве сообщили, что по-прежнему существуют опасения по поводу безопасности персонала, который вынужден проводить долгие часы внутри новой боевой машины армии. «Солдаты по-прежнему страдают [в машинах]», — сообщил один из собеседников канала.

Люк Поллард, министр по оборонным закупкам, заявил, что машина, которая на этой неделе была объявлена готовой к эксплуатации, безопасна в использовании, а опасения по поводу того, что она может нанести вред слуху, «остались в прошлом».

«Мы бы не стали передавать его в руки наших вооруженных сил, если бы он не был безопасным», — заявил Поллард.

Министерство обороны Великобритании заказало 589 автомобилей Ajax и их модификаций. Полная поставка должна быть завершена к концу десятилетия.

Ajax — семейство боевых бронированных машин, разработанных General Dynamics UK для британской армии. Одна из модификаций: разведывательная машина Ajax, вооруженная пушкой CTAS калибром 40 мм. Великобритания рассчитывает экспортировать автомобили Ajax стоимостью около £10 млн в другие страны.