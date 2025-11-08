Посольство поддержало российского певца после отмены выступления в Италии

Посольство России в Италии выражает дружескую поддержку заслуженному артисту России, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Абдразакову после отмены его выступления на сцене Филармонического театра Вероны. Об этом диппредставительство сообщило в телеграм-канале.

В посольстве считают, что певец подвергся нападкам «русофобствующих оппозиционных политических сил», следствием которых стала отмена его выступления. Абдразаков должен был принять участие в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта.

«Уверены, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с распространяемыми в СМИ и соцсетях безумными домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом кремлевской пропаганды и чуть ли не угрозой для Италии», — говорится в сообщении ведомства.

Посольство напомнило, что Абдразакову «еще совсем недавно аплодировало высшее руководство Италии и ЕС» на открытии оперного сезона в театре «Ла Скала» в декабре 2022 года, где он исполнил заглавную партию Бориса Годунова в одноименной опере М.П. Мусоргского.

Против участия в постановке певца выступила в том числе итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni, заявив, что тот поддерживает военные действия на Украине.

Абдразаков в 2015 году стал художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой, год спустя впервые выступил в Большом театре. В прошлом декабре возглавил Севастопольский государственный театр оперы и балета, а годом ранее стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2024 года. Входит в совет по культуре при президенте.