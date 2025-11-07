 Перейти к основному контенту
0

В Италии отменили выступление оперного певца Ильдара Абдразакова

Предполагалось, что артист исполнит партию Дон Жуана в опере Моцарта в Филармоническом театре в Вероне

Оперный певец Ильдар Абдразаков не выступит в Филармоническом театре в Вероне, сообщила в X вице-президент Европарламента итальянка Пина Пичерно.

«Мы снова выиграли у Путина и кремлевской пропаганды», — написала она.

Абдразаков должен был исполнить заглавную партию в опере «Дон Жуан» Моцарта. Против приезда певца выступила в том числе итальянская ассоциация Liberi Oltre le Illusioni, заявив, что тот поддерживает военные действия на Украине.

Концерт Гергиева в Италии отменили
Общество
Валерий Гергиев

Абдразаков — заслуженный артист России, в 2015 году стал художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой, год спустя впервые выступил в Большом театре. В прошлом декабре возглавил Севастопольский государственный театр оперы и балета, а годом ранее стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2024 года. Входит в совет при президенте по культуре.

В ноябре 2024 года руководство театра «Сан-Карло» и муниципалитет Неаполя в Италии отменили участие Абдразакова в оперном сезоне театра. Сам он ранее рассказывал о приостановке сотрудничества с миланским «Ла Скала», объяснив решение семейными обстоятельствами, и о том, что «поставил на паузу свои отношения» с «Метрополитен-оперой» в Нью-Йорке.

В июле в Италии отменили концерт дирижера и руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, который должен был выступить в рамках фестиваля Un'Estate da Re. Предполагалось, что это будет его первый концерт в Европе после начала военных действий на Украине.

