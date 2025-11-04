Советник-посланник посольства России в Италии Михаил Российский в ходе визита в итальянский МИД выразил решительный протест из‑за «грубой антироссийской кампании» в итальянских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Италии.

Кампания, как говорится в заявлении, инициирована в ответ на озабоченность представителя МИД России Марии Захаровой «недофинансированием культурно-исторического наследия Италии» из-за «траты средств итальянских налогоплательщиков» на поддержку Украины.

В ходе встречи, которая состоялась 4 ноября, советник-посланник посольства Российский также обратил внимание на «дипломатическую нетактичность» Италии, назначившей «не имевшей никакой срочности» встречу в День народного единства в России. Кроме того, итальянский МИД не своевременно ответил на полученный от посольства России в Италии запрос на рабочую встречу с российским послом. В повестку встречи, как отмечается в сообщении, «были включены действительно важные и актуальные вопросы двусторонних отношений» между странами.

Накануне МИД Италии вызвал посла России Алексея Парамонова после комментария Захаровой о частичном обрушении башни Торре-деи-Конти в Риме. «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала она в телеграм-канале, имея в виду помощь Украине.

В результате обрушения один рабочий, румынский гражданин Октай Строичи, погиб, в связи с чем российская сторона выразила соболезнования.

Башня Конти (Torre dei Conti) была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III для его семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Первоначально она достигала в высоту около 50–60 м, но после землетрясения 1348 года башня потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.