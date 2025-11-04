 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Посольство России выразило Италии протест за «грубую кампанию в СМИ»

Посольство России выразило Италии протест из‑за антироссийской кампании в СМИ

Советник-посланник посольства России в Италии Михаил Российский в ходе визита в итальянский МИД выразил решительный протест из‑за «грубой антироссийской кампании» в итальянских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Италии.

Кампания, как говорится в заявлении, инициирована в ответ на озабоченность представителя МИД России Марии Захаровой «недофинансированием культурно-исторического наследия Италии» из-за «траты средств итальянских налогоплательщиков» на поддержку Украины.

В ходе встречи, которая состоялась 4 ноября, советник-посланник посольства Российский также обратил внимание на «дипломатическую нетактичность» Италии, назначившей «не имевшей никакой срочности» встречу в День народного единства в России. Кроме того, итальянский МИД не своевременно ответил на полученный от посольства России в Италии запрос на рабочую встречу с российским послом. В повестку встречи, как отмечается в сообщении, «были включены действительно важные и актуальные вопросы двусторонних отношений» между странами.

Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Накануне МИД Италии вызвал посла России Алексея Парамонова после комментария Захаровой о частичном обрушении башни Торре-деи-Конти в Риме. «Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала она в телеграм-канале, имея в виду помощь Украине.

В результате обрушения один рабочий, румынский гражданин Октай Строичи, погиб, в связи с чем российская сторона выразила соболезнования.

Башня Конти (Torre dei Conti) была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III для его семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Первоначально она достигала в высоту около 50–60 м, но после землетрясения 1348 года башня потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Дуганова
МИД Италии посольство России протест
Материалы по теме
Министр обороны Италии заявил, что Киев не вернет утраченные территории
Политика
Bloomberg узнал, что Италия включит в новый пакет военной помощи Украине
Политика
Италия предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом Спорт, 20:02
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС Политика, 19:54
Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине Политика, 19:46
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной Политика, 19:39
Путин ввел штрафы для чиновников за игнорирование решений по экстремизму Общество, 19:25
ЕС раскрыл, как собирается заставить Грузию вернуться на путь интеграции Политика, 19:24
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:23
Посольство России выразило Италии протест за «грубую кампанию в СМИ» Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Роналду сравнил статус миллиардера с получением «Золотого мяча» Спорт, 19:00
Bloomberg узнал о решении лидеров ЕС пропустить саммит из-за Трампа Политика, 18:55
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи Общество, 18:47