Концерту Limp Bizkit грозит отмена из-за заявлений солиста о России

Фото: Mathias Kri / Gonzales Photo / imago-images.de / Global Look Press

Анонс концерта американской группы Limp Bizkit в Таллине вызвал критику эстонских властей из-за «пророссийского прошлого» фронтмена Фреда Дерста, сообщает ERR. Группа должна выступить 31 мая на открытой сцене Unibet Arena.

МИД Эстонии заявил, что сторонники «государства-агрессора» не приветствуются в стране, а Министерство культуры связалось с организаторами выступления и подчеркнуло, что концерт не должен состояться. «Недопустимо, чтобы в Эстонии выступали люди, поддерживающие государство, президент которого объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь ведомства Лииси Рохтунг.

Весной 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В Кремле решение сочли «с точки зрения права ничтожным», а саму постановку вопроса — «возмутительной и неприемлемой». Россия находится в числе 29 стран, которые подписали, но не ратифицировали Римский статут, поэтому под юрисдикцию суда не подпадает.

Американская рок-группа Limp Bizkit, стоявшая у истоков жанров ню-метал и рэп-рок, была образована в 1994 году в Джексонвилле (Флорида). Бессменный костяк коллектива составляют фронтмен Фред Дерст, гитарист-визуалист Уэс Борланд, барабанщик Джон Отто и диджей DJ Lethal. В 2025 году музыканты отправятся в турне Gringo Papi по странам Южной Америки, а в ноябре дадут концерт в Мексике.

Организаторы Baltic Live Agency (BLA) признали, что Дерст в прошлом мог поддерживать Россию из-за брака с россиянкой из Крыма, так как, «очевидно, жил в искаженном информационном пузыре». Он, однако, с 2022 года не делал политических заявлений в пользу Москвы, отметил медиадиректор BLA Гуннар Визе.

В 2015 году Дерст заявил, что написал обращение в администрацию Крыма, в котором объявил о готовности проводить на полуострове столько же времени, сколько и в США, если получит российское гражданство. Музыкант также выразил надежду на встречу с российским президентом, которого Дерст назвал «отличным парнем с четкими моральными принципами».

«Я думаю, что я мог бы стать другом президента Путина. <...> Я думаю, что президент Путин узнает, что я за человек, посмотрев мне в глаза, и поймет, что у него есть союзник, который поможет во многих вещах», — сказал он.

Бывшая жена Дерста — визажист Ксения Березяева. Пара поженилась в 2012 году и развелась в 2018-м.