В АКИТ оценили запрет маркетплейсам продавать психоактивный орех
Снятие бетельного ореха с маркетплейсов не решит проблему, поскольку его оборот на территории России официально не запрещен, заявил РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Так он прокомментировал обращение Роспотребнадзора, который потребовал уведомить продавцов о недопустимости продажи ореха, создающего риски для здоровья.
Соколов отметил, что бетель не включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и формально не запрещен к продаже. По его словам, гораздо эффективнее было бы внести изменения в соответствующие реестры запрещенных к обороту товаров и препаратов — именно на них ориентируются добросовестные участники рынка.
«Скрытие таких товаров с витрин маркетплейсов не решит проблему, если это действительно проблема, поскольку этот ассортимент свободно и все еще законно обращается на рынке», — прокомментировал он.
Несмотря на это, карточки товаров с психотропным орехом были оперативно заблокированы, сообщил Соколов.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить свободную продажу бетельного ореха в интернете. По его словам, за последнее время он получил большое количество жалоб от родителей, чьи дети приобрели этот продукт. С похожей просьбой обратилась в Генпрокуратуру и депутат Госдумы Яна Лантратова.
Бетельный орех — это вечнозеленое многолетнее растение, которое растет на территории Юго-Восточной Азии, Индии и Шри-Ланки. В нем содержится ареколин, действующий как нейростимулятор. Вещество вызывает возбуждение, а в больших дозах — помутнение сознания.
В 2003 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что жевание бетеля как с табаком, так и без него может провоцировать рак ротовой полости.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»