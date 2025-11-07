 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В АКИТ оценили запрет маркетплейсам продавать психоактивный орех

АКИТ: снятие бетельного ореха с витрин маркетплейсов не решит проблему

Снятие бетельного ореха с маркетплейсов не решит проблему, поскольку его оборот на территории России официально не запрещен, заявил РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Так он прокомментировал обращение Роспотребнадзора, который потребовал уведомить продавцов о недопустимости продажи ореха, создающего риски для здоровья.

Соколов отметил, что бетель не включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и формально не запрещен к продаже. По его словам, гораздо эффективнее было бы внести изменения в соответствующие реестры запрещенных к обороту товаров и препаратов — именно на них ориентируются добросовестные участники рынка.

«Скрытие таких товаров с витрин маркетплейсов не решит проблему, если это действительно проблема, поскольку этот ассортимент свободно и все еще законно обращается на рынке», — прокомментировал он.

Несмотря на это, карточки товаров с психотропным орехом были оперативно заблокированы, сообщил Соколов.

Маркетплейсы предупредили о запрете продажи психоактивного ореха
Общество
Продажа бетельного ореха&nbsp;на рынке Хойана,&nbsp;Вьетнам

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить свободную продажу бетельного ореха в интернете. По его словам, за последнее время он получил большое количество жалоб от родителей, чьи дети приобрели этот продукт. С похожей просьбой обратилась в Генпрокуратуру и депутат Госдумы Яна Лантратова.

Бетельный орех — это вечнозеленое многолетнее растение, которое растет на территории Юго-Восточной Азии, Индии и Шри-Ланки. В нем содержится ареколин, действующий как нейростимулятор. Вещество вызывает возбуждение, а в больших дозах — помутнение сознания.

В 2003 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что жевание бетеля как с табаком, так и без него может провоцировать рак ротовой полости.

