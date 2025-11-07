Маркетплейсы предупредили о запрете продажи психоактивного ореха
Роспотребнадзор уведомил Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости оповестить маркетплейсы о недопустимости дистанционной продажи бетельного ореха, создающего риски для здоровья, сообщили в пресс-службе учреждения.
«Взяли на контроль появившиеся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости», — говорится в сообщении.
РБК направил запрос в АКИТ.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить свободную продажу бетельного ореха в интернете. По его словам, за последнее время он получил большое количество жалоб от родителей, чьи дети приобрели этот продукт. С похожей просьбой обратилась в Генпрокуратуру и депутат Госдумы Яна Лантратова.
Представители Wildberries и Ozon отчитались, что организовали на маркетплейсах внутренние проверки.
Бетельный орех, или бетель (Areca catechu), — вечнозеленое многолетнее растение, которое растет на территории Юго-Восточной Азии, Индии и Шри-Ланки. В нем содержится ареколин, действующий как нейростимулятор. Вещество вызывает возбуждение, а в больших дозах — помутнение сознания.
В 2003 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что жевание бетеля как с табаком, так и без него может провоцировать рак ротовой полости.
