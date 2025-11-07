 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Маркетплейсы предупредили о запрете продажи психоактивного ореха

Продажа бетельного ореха&nbsp;на рынке Хойана,&nbsp;Вьетнам
Продажа бетельного ореха на рынке Хойана, Вьетнам (Фото: hecke61 / Shuttetrstock)

Роспотребнадзор уведомил Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости оповестить маркетплейсы о недопустимости дистанционной продажи бетельного ореха, создающего риски для здоровья, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Взяли на контроль появившиеся в СМИ сообщения о продаже на маркетплейсах сушеных плодов бетеля, которые, по опубликованной информации, могут оказывать воздействие на психику, вызывать привыкание и способствовать развитию рака ротовой полости», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в АКИТ.

Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить свободную продажу бетельного ореха в интернете. По его словам, за последнее время он получил большое количество жалоб от родителей, чьи дети приобрели этот продукт. С похожей просьбой обратилась в Генпрокуратуру и депутат Госдумы Яна Лантратова.

Представители Wildberries и Ozon отчитались, что организовали на маркетплейсах внутренние проверки.

Бетельный орех, или бетель (Areca catechu), — вечнозеленое многолетнее растение, которое растет на территории Юго-Восточной Азии, Индии и Шри-Ланки. В нем содержится ареколин, действующий как нейростимулятор. Вещество вызывает возбуждение, а в больших дозах — помутнение сознания.

В 2003 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что жевание бетеля как с табаком, так и без него может провоцировать рак ротовой полости.

Авторы
Теги
Денис Малышев
При участии
Анастасия Серова
Роспотребнадзор АКИТ наркотики орехи Госдума Яна Лантратова маркетплейс
