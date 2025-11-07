 Перейти к основному контенту
Общество
0

В России предложили запретить продажу орехов с психоактивными веществами

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
Султан Хамзаев
Султан Хамзаев (Фото: Данил Киселев / ТАСС)

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха с психоактивным действием, сообщает «РИА Новости».

В своем обращении Хамзаев рассказал, что на протяжении многих месяцев получает обращения родителей, чьи дети покупают на маркетплейсах орехи, которые обладают психоактивным действием. Они могут вызывать галлюцинации, головную боль и судороги из-за токсичного вещества в составе.

Парламентарий предложил, чтобы после проверки бетельного ореха его включили в перечень запрещенных к обороту веществ. Он также подчеркнул необходимость допускать на маркетплейсы только сертифицированную продукцию, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах
Экономика
Семена масличной пальмы собирают на плантации в Рокан Хилире, Индонезия

Аналогичную просьбу высказала депутат Госдумы Яна Лантратова. «Обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в связи с распространением в интернете товаров, содержащих бетель. А также приостановить продажу и удалить с площадок спорные позиции до завершения оценки их безопасности и законности оборота на территории РФ», — написала она в своем телеграм-канале.

Лантратова подчеркнула, что распространение подобной продукции потенциально противоречит базовым требованиям законодательства о безопасности товаров и защите прав потребителей, а также напрямую угрожает задачам охраны здоровья детей. Представители Wildberries и Ozon сообщили, что организовали внутренние проверки на предмет наличия бетельного ореха на своих площадках.

Бетельный орех, или бетель (Areca catechu), — вечнозеленое многолетнее растение, произрастающее в Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. За счет вещества ареколина он действует как нейростимулятор, вызывает возбуждение, а в больших дозах — помутнение сознания.

Ксения Потрошилина
орехи наркотики Госдума Яна Лантратова Татьяна Голикова Генпрокуратура
