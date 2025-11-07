 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве криптоинвестора Новака

Владимир Далекин (в центре)
Владимир Далекин (в центре) (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал еще одного подозреваемого в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ Владимира Далекина.

Его обвиняют в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, — пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Далекин вину признал. Его арестовали на месяц и 23 суток — до 28 января.

Об аресте Далекина сообщила объединенная пресс-служба судов города. В посте напрямую не говорится, что Далекин участвовал в убийстве Новака. Издание «Фонтанка» сообщило, что Далекина и арестованных ранее Юрия Шарыпова и Константина Шахта считают организаторами и исполнителями убийства. Шарыпов и Далекин были участниками боевых действий на Украине, но комиссованы по состоянию здоровья.

Шахт был оперуполномоченным УМВД по Выборгскому району. В 2007 году его задержали с крупной партией наркотиков и осудили на 15 лет лишения свободы. Он отсидел 12 лет, пишет издание.

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве криптоинвестора Новака
Video

Предполагаемые убийцы криптотрейдера и его жены в ОАЭ закопали их тела
Общество

В начале октября Новака и его жену заманили на арендованную виллу под предлогом обсуждения инвестиций. Обвиняемые хотели получить криптокошелек Новака, на котором, как они считали, хранятся миллиарды долларов, но тот оказался пустым. Пару убили, тела расчленили и выбросили в мусорные баки.

В криптовалютном бизнесе Новак имел неоднозначную репутацию. В последние годы он привлекал средства на свой проект Fintopio обманным путем, утверждает телеграм-канал Mash. Потенциальным инвесторам он представлялся человеком, который имеет связи с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.

По делу также задержаны четверо пособников. По данным «Фонтанки», они должны были улететь в ОАЭ, арендовать виллу и машину, купить ножи и гашеную известь. Молодые люди на допросе утверждали, что их наняли организовать частную вечеринку, о готовящемся убийстве они ничего не знали.

Еще один подозреваемый, 38-летний Дмитрий Тебекин после убийства супругов 5 октября вылетел в Грузию, сообщает 47News.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Александра Озерова
заказное убийство убийство Дубай ОАЭ арест Санкт-Петербург
Материалы по теме
Предполагаемые убийцы криптотрейдера и его жены в ОАЭ закопали их тела
Общество
Суд арестовал одного из обвиняемых в убийстве криптоинвестора Новака
Политика
Криптомошенника Новака с женой убили в ОАЭ. Что известно о его бизнесе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Сын директора КЭМЗ пострадал при крушении вертолета в Дагестане Общество, 20:13
12 российских легкоатлетов из базы Родченкова наказали за допинг Спорт, 20:07
В АКИТ оценили запрет маркетплейсам продавать психоактивный орех Общество, 20:06
Суд отправил доцента ВШЭ под домашний арест по делу о вымогательстве Общество, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Что значит срыв сделки с Gunvor для бизнеса ЛУКОЙЛа и его акционеровПодписка на РБК, 19:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Минобороны разъяснили, как будут платить резервистам на спецсборах Политика, 19:49
МАК спустя шесть лет опубликовал отчет о посадке A321 в кукурузном поле Общество, 19:46
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Токаев заявил о большом шаге Путина по урегулированию конфликта Политика, 19:43
Как запрет многократных шенгенских виз повлияет на поездки в ЕС Бизнес, 19:41
Зеленский посетит Испанию и встретится с премьером Политика, 19:39
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 19:38