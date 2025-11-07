Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве криптоинвестора Новака

Владимир Далекин (в центре) (Фото: Валентин Егоршин / ТАСС)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал еще одного подозреваемого в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ Владимира Далекина.

Его обвиняют в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, — пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Далекин вину признал. Его арестовали на месяц и 23 суток — до 28 января.

Об аресте Далекина сообщила объединенная пресс-служба судов города. В посте напрямую не говорится, что Далекин участвовал в убийстве Новака. Издание «Фонтанка» сообщило, что Далекина и арестованных ранее Юрия Шарыпова и Константина Шахта считают организаторами и исполнителями убийства. Шарыпов и Далекин были участниками боевых действий на Украине, но комиссованы по состоянию здоровья.

Шахт был оперуполномоченным УМВД по Выборгскому району. В 2007 году его задержали с крупной партией наркотиков и осудили на 15 лет лишения свободы. Он отсидел 12 лет, пишет издание.

В начале октября Новака и его жену заманили на арендованную виллу под предлогом обсуждения инвестиций. Обвиняемые хотели получить криптокошелек Новака, на котором, как они считали, хранятся миллиарды долларов, но тот оказался пустым. Пару убили, тела расчленили и выбросили в мусорные баки.

В криптовалютном бизнесе Новак имел неоднозначную репутацию. В последние годы он привлекал средства на свой проект Fintopio обманным путем, утверждает телеграм-канал Mash. Потенциальным инвесторам он представлялся человеком, который имеет связи с арабскими принцами и создателем Telegram Павлом Дуровым.

По делу также задержаны четверо пособников. По данным «Фонтанки», они должны были улететь в ОАЭ, арендовать виллу и машину, купить ножи и гашеную известь. Молодые люди на допросе утверждали, что их наняли организовать частную вечеринку, о готовящемся убийстве они ничего не знали.

Еще один подозреваемый, 38-летний Дмитрий Тебекин после убийства супругов 5 октября вылетел в Грузию, сообщает 47News.