Ермак сообщил, что на Украине задержали мошенника Ермака

Андрей Ермак (Фото: paparazzza / Shutterstock)

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о задержании группы мошенников, которые пытались выманить $100 тыс. у граждан под предлогом трудоустройства в аппарат президента. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Только что узнал от полиции, что они поймали «на горячем» группу мошенников. Возглавлял ее некий Ермак Д. С., который назывался моим двоюродным братом», — написал Ермак. Он подчеркнул, что это «мошенническая выдумка», а преступники «получат справедливое наказание».

По словам главы офиса президента, злоумышленники использовали легенду о родственных связях с ним, чтобы предложить за деньги устроить кого-то на «высокую должность в офисе президента».

Ранее в США неизвестный с помощью ИИ выдавал себя за госсекретаря Марко Рубио и пытался связаться с американскими чиновниками. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источник. По данным издания, злоумышленник использовал искусственный интеллект для создания голосовых сообщений и текстов от имени госсекретаря США. Самозванец создал поддельную электронную почту и через зашифрованное приложение Signal связался с несколькими американскими чиновниками, включая губернатора и конгрессмена. По данным издания, целью могло быть получение доступа к конфиденциальной информации или счетам.