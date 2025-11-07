 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину

Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ заочно предъявила Собянину обвинение из-за организации набора людей на военную службу через московские пункты отбора
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о подозрении мэра Москвы Сергея Собянина в пособничестве военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ обвинила Собянина в организации набора людей на военную службу через московские пункты отбора. Мэру столицы, как указывается, предъявлено обвинение по статье о «пособничестве в ведении агрессивной войны, совершенного группой лиц» (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Зеленский заявил о согласовании планов операций СБУ против России
Политика
Владимир Зеленский

СБУ регулярно предъявляет обвинения и объявляет в розыск российских политиков, госслужащих и предпринимателей. Так, в ноябре 2024 года председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова была объявлена спецслужбой в розыск. До этого против нее возбудили уголовное дело, поводом для которого стала организация голосования на выборах на территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

В том же году в розыск объявили генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, против которого выдвинули заочные обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. С 2022 года на Украине ведется розыск депутата Госдумы от «Единой России», двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова, которого обвинили по той же статье, что и Лихачева.

