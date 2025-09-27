 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Алексея Лихачева

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Лихачев
Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, следует из базы данных СБУ.

СБУ предъявило Лихачеву обвинения по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В карточке Лихачева сказано, что он является «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».

Лихачева объявили в розыск в 2024 году. В отношении главы «Росатома» выдвинули заочные обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, по данным ТАСС, Лихачев с 2022 года находится в базе данных украинского портала «Миротворец» (признан экстремистским в России).

СБУ объявила в розыск главу ЦИК России Эллу Памфилову
Политика
Элла Памфилова

СБУ регулярно объявляет в розыск российских политиков, госслужащих и предпринимателей. Ранее в розыск объявили главу ЦИК России Эллу Памфилову. Ей также вменили посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Также в базу розыска СБУ внесли российского рэпера и бизнесмена Тимати (Тимура Юнусова).

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Авторы
Теги
Егор Алимов
СБУ розыск Алексей Лихачев
