СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Алексея Лихачева

Алексей Лихачев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, следует из базы данных СБУ.

СБУ предъявило Лихачеву обвинения по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В карточке Лихачева сказано, что он является «лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования».

Лихачева объявили в розыск в 2024 году. В отношении главы «Росатома» выдвинули заочные обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также, по данным ТАСС, Лихачев с 2022 года находится в базе данных украинского портала «Миротворец» (признан экстремистским в России).

СБУ регулярно объявляет в розыск российских политиков, госслужащих и предпринимателей. Ранее в розыск объявили главу ЦИК России Эллу Памфилову. Ей также вменили посягательство на независимость и территориальную целостность Украины. Также в базу розыска СБУ внесли российского рэпера и бизнесмена Тимати (Тимура Юнусова).