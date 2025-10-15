Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов
Роспотребнадзор опубликовал проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАД). Текст проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Критерии включают:
- отсутствие государственной регистрации на продажу;
- наличие в составе БАДов запрещенных в России веществ;
- наличие в составе БАДов нормируемых веществ в незаконных количествах;
- реализация под видом пищевых добавок;
- отсутствие необходимой и достоверной информации о БАДах, включая информацию об изготовителе (продавце).
Если проект будет принят, то он вступит в силу с 1 марта.
В мае 2025 года Госдума приняла закон, который впервые позволил врачам назначать пациентам БАДы. При этом Роспотребнадзору дали право блокировать сайты, которые распространяют информацию о БАДах, находящихся под запретом.
В октябре правительство включило требования, связанные с назначением БАДов, в сферу государственного контроля. Как отметил директор практики по оценке регуляторных рисков Baikal Communications Group Валерий Афанасьев, расширение федерального государственного контроля на БАДы является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам, передает «Фармацевтический вестник».
Эксперт объяснил, что закон устанавливает рамки для медработников при взаимодействии с производителями добавок. «В частности, вводятся запреты на получение подарков, денежных средств, оплату поездок и участие в развлекательных мероприятиях за счет компаний», — сказал Афанасьев.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?