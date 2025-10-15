Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Роспотребнадзор опубликовал проект списка оснований для запрета продажи биологически активных добавок (БАД). Текст проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Критерии включают:

отсутствие государственной регистрации на продажу;

наличие в составе БАДов запрещенных в России веществ;

наличие в составе БАДов нормируемых веществ в незаконных количествах;

реализация под видом пищевых добавок;

отсутствие необходимой и достоверной информации о БАДах, включая информацию об изготовителе (продавце).

Если проект будет принят, то он вступит в силу с 1 марта.

В мае 2025 года Госдума приняла закон, который впервые позволил врачам назначать пациентам БАДы. При этом Роспотребнадзору дали право блокировать сайты, которые распространяют информацию о БАДах, находящихся под запретом.

В октябре правительство включило требования, связанные с назначением БАДов, в сферу государственного контроля. Как отметил директор практики по оценке регуляторных рисков Baikal Communications Group Валерий Афанасьев, расширение федерального государственного контроля на БАДы является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам, передает «Фармацевтический вестник».

Эксперт объяснил, что закон устанавливает рамки для медработников при взаимодействии с производителями добавок. «В частности, вводятся запреты на получение подарков, денежных средств, оплату поездок и участие в развлекательных мероприятиях за счет компаний», — сказал Афанасьев.