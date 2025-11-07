 Перейти к основному контенту
Политика
CNN рассказал о расширении производства ракет в Китае

Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

В последние годы Китай существенно расширил площадь своих объектов, связанных с производством ракет и ракетными войсками, сообщает CNN. Телеканал изучил спутниковых снимки и карты территории страны с 2020 года.

Журналисты установили местонахождение 136 таких объектов, включая заводы, научно-исследовательские и испытательные центры. 60% из них приросли сотнями тысяч кв. м. Там появились новые башни, бункеры и другие инженерные сооружения.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее других стран. С 2023-го Пекин производит каждый год по 100 новых ракетных боеголовок, но все еще отстает от Вашингтона и Москвы по общему их количеству.

Больше всего подтвержденных единиц ядерного оружия по-прежнему у России — 5449 единиц против 5277 единиц у США. Вместе обе страны обладают примерно 90% всего ядерного оружия, уточняет NBC News.

Почему в мире не запрещены ядерные испытания и каков риск их активизации
Политика
Грибовидное облако в районе атолла Бикини во время первой серии американских подводных атомных испытаний, 1946 год

Перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее 30 октября 2025 года президент США Дональд Трамп дал указание американским военным «немедленно» начать испытания ядерного оружия «на равной основе» с другими странами.

21 октября 2025 года Россия провела испытание крылатой ракеты «Буревестник» на ядерной энергоустановке, о чем глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.

Позднее Путин сообщил об испытании российскими военными нового подводного ядерного оружия большой дальности — речь идет о подводном безэкипажном аппарате «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

5 ноября на заседании Совбеза президент поручил правительству изучить вопрос о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

