Минобороны заявило об ударах по ВПК и энергообъектам Украины

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удары по предприятиям военной промышленности и по обеспечивающим их работу объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщило Минобороны.

Удары были нанесены высокоточным оружием и беспилотниками в период с 1 по 7 ноября.

Помимо этого, как сообщает Минобороны, были поражены используемая ВСУ транспортная инфраструктура, военные аэродромы, ремонтная база вооружения и военной техники, цеха сборки, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

5 ноября Минобороны отчиталось, что российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах.

Тогда же ведомство сообщило об ударе по цеху сборки беспилотников, складам боеприпасов, а также по энергообъектам и транспортной инфраструктуре, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса.