Российские военные ударили по объектам ВПК Украины и цеху сборки дронов

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах, а также цех сборки беспилотников и склады боеприпасов.

В понедельник, 3 ноября, российская армия нанесла удар по предприятиям военной промышленности, по обеспечивавшим их работу объектам газоэнергетического комплекса Украины, по инфраструктуре военного аэродрома, а также по ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.

Удар были нанесены с помощью высокоточного оружия большой дальности наземного и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударные беспилотники.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.