Российские войска заняли Успеновку в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» заняли Успеновку в Запорожской области.
Село находится на левом берегу реки Янчур и является самым крупным населенным пунктом в этом районе. От него около 16 км до города Гуляйполе.
В военном ведомстве отметили, что Успеновка была сложным укрепрайоном ВСУ, насыщенным огневыми позициями и инженерными заграждениями.
С занятием Успеновки военнослужащих 218-го гвардейского танкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.
В конце октября российские подразделения заняли несколько населенных пунктов по берегам реки Янчур в Запорожской и Днепропетровской областях.
В военном ведомстве также рассказали о ситуации в районе Купянска, где штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. На восточном берегу реки Оскол продолжается зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка.
В Покровске (Красноармейске) продолжается уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки заняты 45 зданий.
Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Украинские военные попытались при поддержке танка Т-72 вырваться в северном направлении, но танк был в результате уничтожен FPV-дроном.
В Мирнограде (Димитрове) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии заняли 24 здания и продолжили наступать в сторону микрорайона Западный.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»