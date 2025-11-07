Российские войска продвинулись в направлении города Гуляйполе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли Успеновку в Запорожской области.

Село находится на левом берегу реки Янчур и является самым крупным населенным пунктом в этом районе. От него около 16 км до города Гуляйполе.

В военном ведомстве отметили, что Успеновка была сложным укрепрайоном ВСУ, насыщенным огневыми позициями и инженерными заграждениями.

С занятием Успеновки военнослужащих 218-го гвардейского танкового полка поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

В конце октября российские подразделения заняли несколько населенных пунктов по берегам реки Янчур в Запорожской и Днепропетровской областях.

В военном ведомстве также рассказали о ситуации в районе Купянска, где штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. На восточном берегу реки Оскол продолжается зачистка от разрозненных групп противника населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка и Петропавловка.

В Покровске (Красноармейске) продолжается уничтожение окруженных украинских формирований в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны, идет зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки заняты 45 зданий.

Отражены 11 атак противника из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. Украинские военные попытались при поддержке танка Т-72 вырваться в северном направлении, но танк был в результате уничтожен FPV-дроном.

В Мирнограде (Димитрове) подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии заняли 24 здания и продолжили наступать в сторону микрорайона Западный.