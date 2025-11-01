Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
Также, по данным ведомства, российские военные ударили по украинским аэродромам и местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ.
Накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе оружием большой дальности по объектам ОПК и энергетической инфраструктуры Украины. Издание «Страна.ua» писало об атаке на электростанции во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
В сентябре Минобороны показало кадры боя и уничтожения украинских безэкипажных катеров, попавших под огонь стрелкового оружия и беспилотников типа «Ланцет».
