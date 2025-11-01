 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Также, по данным ведомства, российские военные ударили по украинским аэродромам и местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ.

Минобороны сообщило о попытке ВСУ вырваться из котла в Купянске на лодках
Политика
Фото:Krysja / Shutterstock

Накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе оружием большой дальности по объектам ОПК и энергетической инфраструктуры Украины. Издание «Страна.ua» писало об атаке на электростанции во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В сентябре Минобороны показало кадры боя и уничтожения украинских безэкипажных катеров, попавших под огонь стрелкового оружия и беспилотников типа «Ланцет».

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Черное море Черноморский флот
