Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Фото: Александр Река / ТАСС

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Также, по данным ведомства, российские военные ударили по украинским аэродромам и местам хранения дальнобойных беспилотников ВСУ.

Накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе оружием большой дальности по объектам ОПК и энергетической инфраструктуры Украины. Издание «Страна.ua» писало об атаке на электростанции во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В сентябре Минобороны показало кадры боя и уничтожения украинских безэкипажных катеров, попавших под огонь стрелкового оружия и беспилотников типа «Ланцет».