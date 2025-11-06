Ставропольца осудили на 20 лет за подготовку теракта на таможне

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Жигуна к 20 годам лишения свободы за то, что он пытался подготовить теракт в здании местной таможни. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Следствие выяснило, что с 13 февраля по 28 марта 2024 года Жигун изучал места, где можно совершить теракт. После беседы с куратором он выбрал здание таможни, чтобы его поджечь и взорвать. Суд признал мужчину виновным, ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме.

В конце октября ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь железную дорогу в Краснодаре. В отношении него возбудили уголовное дело. Выяснилось, что обвиняемый сам связался с представителем «проукраинской террористической организации» и изготовил зажигательную смесь, чтобы поджечь оборудование железной дороги.