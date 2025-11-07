Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Правительство Японии выразило решительный протест Северной Корее в связи с запуском баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, сообщает японское агентство Minyu-net.
7 ноября КНДР запустила по меньшей мере одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Позже правительство страны сообщило, что ракета уже упала.
«Мы считаем, что существует вероятность того, что Северная Корея продолжит совершать дальнейшие провокационные действия, такие как запуски различных ракет, запуски спутников и проведение ядерных испытаний», — сказал Кихара на пресс-конференции.
В предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 22 октября — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.
