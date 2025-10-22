 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Пхеньян запустил ракету впервые за 167 дней — с 8 мая, уточнило агентство, кроме того — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.

АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику. В 2025 году саммит АТЭС пройдет 31 октября — 1 ноября в южнокорейском городе Кёнджу. 

КНДР показала ракету, которую в Южной Корее называли «секретным оружием»
Политика

8 мая в КНДР прошли учения по срочному переходу всех военных подразделений в режим готовности к ядерному контрудару. Военные тогда, в том числе, запустили тактическую баллистическую ракету типа «Хвасон-11», чтобы проверить боеспособность подразделений дальнобойных орудий и ракетчиков на восточном фронте.

