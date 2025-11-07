 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Южная Корея и Япония сообщили о запуске баллистической ракеты КНДР

КНДР запустила по меньшей мере одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил объединенный комитет начальников военных штабов Южной Кореи, передает Yonhap.

Комитет не предоставил дополнительных деталей, зафиксировав сам пуск. Позже японская газета Yomiuri со ссылкой на правительство страны сообщила, что ракета уже упала.

КНДР запустила баллистическую ракету
Политика
Фото:Kim Hong-Ji / Reuters

В предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 22 октября — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.

Ранее Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в октябре 2024 года в рамках испытаний, которые лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «ответом врагам». В Минобороны Японии тогда указали, что высота полета ракеты стала рекордной

Авторы
Теги
Егор Алимов
Южная Корея Япония КНДР ракета Японское море
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
