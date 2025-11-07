КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила по меньшей мере одну неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщил объединенный комитет начальников военных штабов Южной Кореи, передает Yonhap.
Комитет не предоставил дополнительных деталей, зафиксировав сам пуск. Позже японская газета Yomiuri со ссылкой на правительство страны сообщила, что ракета уже упала.
В предыдущий раз КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 22 октября — за неделю до саммита АТЭС в Южной Корее.
Ранее Северная Корея осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты в октябре 2024 года в рамках испытаний, которые лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «ответом врагам». В Минобороны Японии тогда указали, что высота полета ракеты стала рекордной
