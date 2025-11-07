«Фонтанка» узнала, что убийцы Романа и Анны Новак расчленили их тела

«Фонтанка»: Романа и Анну Новак расчленили и расфасовали по пакетам

Роман Новак и его жена Анна (Фото: t0r / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Тела убитых российского криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны расчленили и расфасовали по пакетам, сообщает «Фонтанка».

Согласно предварительным данным, убийство произошло на съемной вилле в пригороде Хатта в ОАЭ. Злоумышленники заманили туда пару под предлогом встречи с инвесторами. Они хотели получить криптокошелек Романа Новака, на котором, как считали преступники, хранятся миллиарды долларов. Однако кошелек оказался пустым.

После этого Романа и Анну убили, их тела расчленили и расфасовали по пакетам. Пакеты оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в Хатте, уточнило издание.

По данным «Фонтанки» по делу задержали семерых человек. Троих из них подозревают непосредственно в убийстве и организации преступления. Остальные четверо выступали дропперами — посредниками в нелегальных схемах, связанных с финансовыми операциями.

Как добавило издание, подозреваемым в убийстве и организации в пятницу, 7 ноября, изберут меру пресечения в петербургском суде.

Об убийстве Новака и его супруги ранее сообщили 78.ru и «Фонтанка» со ссылкой на источники. Подозреваемые в преступлении — граждане России. СМИ представляют разные версии:

злоумышленники похитили Новака и его жену с целью вымогательства денег и расправились с ними после того, как не обнаружили у них нужных средств;

похитители требовали крупный выкуп за освобождение пары. Злоумышленники убили пару, когда поняли, что выкупа они не получат.

Официальные органы подробную информацию о произошедшем пока не сообщают. Проводится расследование. По данным следствия, 2 октября пара должна была встретиться с инвесторами в Хатте. Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали на встречу с инвесторами, после чего связь с ними пропала. Что происходило дальше, неизвестно.

Следственный комитет завел дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы. Как сообщило ведомство, ранее в правоохранительные органы Санкт-Петербурга обратились родственники семейной пары с заявлением об их исчезновении. Сообщается, что Роман и Анна жили в Дубае.

По данным 78.ru и телеграм-каналов SHOT, BAZA и «112», Новак неоднократно привлекал внимание правоохранительных органов и СМИ. В последний раз он якобы скрылся с $500 млн, взятых у инвесторов на развитие бизнеса, включая предпринимателей с Ближнего Востока и Китая. Он создал приложение Fintopio для криптопереводов и убеждал людей вкладывать средства, обещая сотрудничество с крупными IT-компаниями. После получения инвестиций Новак исчез, оставив сотрудников без зарплаты и вкладчиков без денег.

Новак также утверждал, что знаком с арабскими принцами и Павлом Дуровым.

В ноябре 2020 года суд приговорил Новака к шести годам лишения свободы за два эпизода мошенничества. Суд установил, что в 2016 году он обманом получил $100 тыс. от совладельца проекта «Спорт в народ» Ш., а затем присвоил себе ₽3,3 млн. Кроме того, в 2017 году Новак похитил у совладельца программного обеспечения Transcrypt Э. ₽4 млн, убеждая его в выплатах зарплаты фиктивным сотрудникам. Суд взыскал с Новака ₽3,3 млн и ₽4 млн в пользу Ш. и Э. соответственно.

Материал дополняется