В Таиланде подтвердили смерть россиянки, проживавшей там с двумя детьми

Фото: WOSUNAN / Shutterstock

В Таиланде умерла россиянка Юлия Бородихина, проживавшая на Пхукете с двумя детьми, подтвердила ТАСС полиция провинции Пхукет.

Бородихину обнаружили дома в бессознательном состоянии и госпитализировали в больницу «Чалонг». Попытки медиков спасти россиянку не увенчались успехом, и 4 ноября врачи сообщили правоохранительным органам о смерти женщины. По словам полицейского, на теле женщины не обнаружено следов насилия.

«4 ноября 2025 года было получено сообщение из больницы «Чалонг» о смерти человека. Сотрудник полиции отправился туда, где и обнаружил тело умершей гражданки России Юлии Бородихиной без следов насилия», — информировали в полиции.

Агентство со ссылкой на свидетелей сообщило, что в течение нескольких дней перед смертью россиянка испытывала проблемы со здоровьем. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти россиянки и ожидает результатов вскрытия.

Генеральный консул в островной провинции Егор Иванов сообщил ТАСС, что российские дипломаты оказывают содействие в возвращении на родину двоих детей Бородихиной.

В октябре 56-летний россиянин утонул во время семейного отдыха на Пхукете, на отпуск он отправился со своей женой. Как рассказала супруга россиянина, мужчина пошел купаться в море и примерно через полчаса начал звать на помощь. Спасатели нашли его в воде уже без сознания. Попытки реанимировать туриста не дали результатов, и его госпитализировали. Однако это не помогло, и россиянин умер в больнице.