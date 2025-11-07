СК завел дело за осквернение герба России из-за разорванного паспорта

Следователи завели дело против двух жителей Челябинской области, обвиняемых в надругательстве над гербом России, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в телеграм-канале.

По данным следствия, в начале октября два молодых человека 20 лет и 21 года ночью в одном из челябинских клубов, будучи пьяными, «публично демонстративно совершили надругательство над государственным гербом», расположенном на обложке и первой странице российского паспорта одного из них. В сообщении говорится, что фигуранты разорвали документ на части, бросили его на пол, а потом выбросили фрагменты в мусорную урну.

Обоих задержали. Дело возбуждено по ст. 329 Уголовного кодекса России — надругательство над государственным гербом России. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до одного года.

Следствие после утверждения обвинительного заключения направило материалы в суд.

В июне в Санкт-Петербурге полицейские задержали девушку-блогера, опубликовавшую в социальных сетях видео, на котором сжигает свой паспорт. Против 24-летней жительницы города возбудили дело по статьям о хулиганстве и надругательстве над государственными гербом и флагом, сообщил 78.ru. Октябрьский районный суд в конце октября приговорил девушку к двум годам колонии.