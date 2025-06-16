В Петербурге задержали сжегшую свой паспорт девушку
Полиция Санкт-Петербурга задержала девушку-блогера, опубликовавшую в социальных сетях видео, на котором сжигает свой паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В Санкт-Петербурге мои коллеги из местной полиции задержали девушку, опубликовавшую в мессенджере видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт», — говорится в сообщении.
24-летнюю жительницу города доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, добавила Волк. Кроме того, установлена личность ее знакомого, который присутствовал при съемке ролика.
Видео инцидента опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, как девушка поджигает паспорт, а затем выбрасывает в мусорное ведро.
В конце мая суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО на два месяца Ольгу Брынцеву, которая снимала, как ее подруга помочилась на свой паспорт. Ее подозревают в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.
Согласно материалам уголовного дела, инцидент с паспортом произошел днем 28 мая на остановке общественного транспорта «Метро «Площадь Александра Невского». Брынцева снимала на камеру мобильного телефона, как ее подруга мочится на паспорт. Снятое видео девушки выложили в мессенджере Telegram с предоставлением свободного доступа к записи.
После этого Брынцева сняла еще один ролик, в котором ее подруга демонстративно мочится на государственный герб России на обложке паспорта. Позже она также была задержана.
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