В Петербурге задержали сжегшую свой паспорт девушку

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Полиция Санкт-Петербурга задержала девушку-блогера, опубликовавшую в социальных сетях видео, на котором сжигает свой паспорт, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Санкт-Петербурге мои коллеги из местной полиции задержали девушку, опубликовавшую в мессенджере видео, где запечатлено, как она умышленно сжигает свой паспорт», — говорится в сообщении.

24-летнюю жительницу города доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, добавила Волк. Кроме того, установлена личность ее знакомого, который присутствовал при съемке ролика.

Видео инцидента опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, как девушка поджигает паспорт, а затем выбрасывает в мусорное ведро.

В конце мая суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО на два месяца Ольгу Брынцеву, которая снимала, как ее подруга помочилась на свой паспорт. Ее подозревают в хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент с паспортом произошел днем 28 мая на остановке общественного транспорта «Метро «Площадь Александра Невского». Брынцева снимала на камеру мобильного телефона, как ее подруга мочится на паспорт. Снятое видео девушки выложили в мессенджере Telegram с предоставлением свободного доступа к записи.

После этого Брынцева сняла еще один ролик, в котором ее подруга демонстративно мочится на государственный герб России на обложке паспорта. Позже она также была задержана.