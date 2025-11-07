ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру из Украины данные о военных

Video

Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который передал украинскому блогеру данные о военных, участвующих в военной операции на Украине. Блогера контролировала военная разведка Киева, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

Задержанный мужчина сам начал переписываться с блогером, а после начал передавать ему информацию о местах нахождения подразделений, которые участвуют в военной операции. Также мужчина финансировал запрещенную в России проукраинскую организацию.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Наказание по статьям может составить вплоть до пожизненного лишения свободы.

5 ноября стало известно о задержании 37-летнего москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах. Их могли склонить «к конфиденциальному сотрудничеству». Мужчину задержали по подозрению в госизмене. Он передавал иностранной спецслужбе анкетные данные людей. Москвича арестовали.