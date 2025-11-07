ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру из Украины данные о военных
Сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который передал украинскому блогеру данные о военных, участвующих в военной операции на Украине. Блогера контролировала военная разведка Киева, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.
Задержанный мужчина сам начал переписываться с блогером, а после начал передавать ему информацию о местах нахождения подразделений, которые участвуют в военной операции. Также мужчина финансировал запрещенную в России проукраинскую организацию.
Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. Наказание по статьям может составить вплоть до пожизненного лишения свободы.
5 ноября стало известно о задержании 37-летнего москвича, который передавал спецслужбе страны НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах. Их могли склонить «к конфиденциальному сотрудничеству». Мужчину задержали по подозрению в госизмене. Он передавал иностранной спецслужбе анкетные данные людей. Москвича арестовали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg