Политика⁠,
0

Трамп сообщил о «невероятной торгово-экономической сделке» с Узбекистаном

Трамп сообщил о невероятной торгово-экономической сделке с Узбекистаном
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США заключили с Узбекистаном торгово-экономическое соглашение на более чем $135 млрд, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Я рад объявить о заключении невероятного торгово-экономического соглашения между Соединенными Штатами и Узбекистаном», — написал в посте Трамп.

Условия сделки предусматривают инвестиции среднеазиатской страны на сумму около $35 млрд в течение ближайших трех лет в ключевые американские отрасли, в том числе в критически важные минералы, авиацию, автокомпоненты, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химию, информационные технологии. В течение следующих десяти лет Узбекистан вложит более $100 млрд, уточнил Трамп.

Американский лидер поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и выразил надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество двух государств.

Пресс-служба главы Узбекистана сообщила, что «по итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера», не уточнив деталей.

Трамп поздравил президента Узбекистана с «отличной» сделкой с Boeing
Политика
Дональд Трамп

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «C5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. США также заключили коммерческие соглашения с Казахстаном на сумму более $17 млрд.

В конце сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке представители США провели переговоры с Казахстаном и Узбекистаном, результатом чего стало заключение ряда сделок. Так, пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева привела детали: соглашение на сумму около $4,2 млрд заключено с американской компанией Wabtec и предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Софья Полковникова
Дональд Трамп Узбекистан сделка Шавкат Мирзиёев
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
