Трамп сообщил о «невероятной торгово-экономической сделке» с Узбекистаном

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США заключили с Узбекистаном торгово-экономическое соглашение на более чем $135 млрд, сообщил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«Я рад объявить о заключении невероятного торгово-экономического соглашения между Соединенными Штатами и Узбекистаном», — написал в посте Трамп.

Условия сделки предусматривают инвестиции среднеазиатской страны на сумму около $35 млрд в течение ближайших трех лет в ключевые американские отрасли, в том числе в критически важные минералы, авиацию, автокомпоненты, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химию, информационные технологии. В течение следующих десяти лет Узбекистан вложит более $100 млрд, уточнил Трамп.

Американский лидер поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и выразил надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество двух государств.

Пресс-служба главы Узбекистана сообщила, что «по итогам встреч и переговоров принят ряд документов двустороннего и многостороннего характера», не уточнив деталей.

6 ноября в Вашингтоне прошел саммит «C5+1», приуроченный к десятой годовщине создания платформы. На встрече с Трампом присутствовали пять президентов стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. США также заключили коммерческие соглашения с Казахстаном на сумму более $17 млрд.

В конце сентября на Генассамблее ООН в Нью-Йорке представители США провели переговоры с Казахстаном и Узбекистаном, результатом чего стало заключение ряда сделок. Так, пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева привела детали: соглашение на сумму около $4,2 млрд заключено с американской компанией Wabtec и предусматривает производство в Казахстане 300 грузовых локомотивов с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание.