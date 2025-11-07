Москвичам пообещали теплый день с небольшими осадками

Жителей Москвы в пятницу, 7 ноября, будет ждать теплый, но пасмурный и дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». С утра прогнозируются небольшие осадки, дождь закончится ближе к 8 утра.

Утром и днем температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 7 до плюс 10 градусов. В столице ожидается западный ветер, порывы которого будут достигать 6 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Влажность — около 82%.

Уже на следующей неделе москвичей ждет заметное похолодание— предстоящие выходные будут последними теплыми днями осени. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в понедельник, 10 ноября, температура будет и ночью, и днем от нуля до плюс 5 градусов. Со вторника, 11 ноября, прогнозируется понижение температуры: ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля.

Начиная с четверга, 13 ноября, в Москве начнет формироваться снежный покров, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К 15 и 16 ноября он может составить от трех до пяти сантиметров.