 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали теплый день с небольшими осадками

Жителей Москвы в пятницу, 7 ноября, будет ждать теплый, но пасмурный и дождливый день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». С утра прогнозируются небольшие осадки, дождь закончится ближе к 8 утра.

Утром и днем температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 7 до плюс 10 градусов. В столице ожидается западный ветер, порывы которого будут достигать 6 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Влажность — около 82%.

Синоптик рассказал, когда Москву покроет снег
Общество

Уже на следующей неделе москвичей ждет заметное похолодание— предстоящие выходные будут последними теплыми днями осени. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в понедельник, 10 ноября, температура будет и ночью, и днем от нуля до плюс 5 градусов. Со вторника, 11 ноября, прогнозируется понижение температуры: ночные значения станут отрицательными, дневные будут колебаться от нуля.

Начиная с четверга, 13 ноября, в Москве начнет формироваться снежный покров, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К 15 и 16 ноября он может составить от трех до пяти сантиметров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Теги
Москва Погода Дождь
Материалы по теме
Синоптик назвал минувшую ночь в Москве рекордно теплой
Общество
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде в выходные
Общество
Москвичей предупредили об облачной погоде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Пять направлений в России, где можно прикоснуться к тысячелетней истории Life, 08:00
В КНДР сообщили о новых военных переговорах с Россией Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Москвичам пообещали теплый день с небольшими осадками Общество, 07:37
Рынки «точно как в 1999-м». Почему эксперты ждут обвала мировых акцийПодписка на РБК, 07:30
За ночь над регионами России перехватили 11 дронов Политика, 07:29
Акции ЛУКОЙЛа упали на 4% на фоне срыва сделки по зарубежным активам Инвестиции, 07:24
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 07:13
Пузырь на $1 трлн. Куда подевались нанотехнологииПодписка на РБК, 07:05
Более 80% россиян не стали отказываться от сбережений в наличныхПодписка на РБК, 07:05
Мэра Вашингтона заподозрили в коррупционных связях с Катаром Политика, 06:47
HS сообщила о кораблях НАТО в Балтийском море, которых там быть не должно Политика, 06:31
Трамп заявил, что открыт к обсуждению снятия с Ирана американских санкций Политика, 06:28
В драмтеатре Абакана произошел пожар Общество, 06:00