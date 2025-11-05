 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Москвичей предупредили об аномально теплой погоде в выходные

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы в выходные ожидает аномально теплая погода, сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс пяти градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы», — заявила синоптик.

По прогнозу, в субботу будет облачно с прояснениями: ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве составит +6...+8 °С, по области +3...+8 °С. Днем ожидается +8...+10 °С в столице и +5...+10 °С в регионе. В воскресенье температурный режим сохранится.

Позднякова уточнила, что теплая погода продержится недолго. Во второй декаде ноября ночные температуры станут отрицательными, а среднесуточные приблизятся к климатической норме. Вероятность осадков увеличится, местами они могут перейти в смешанную фазу.

Вильфанд рассказал, где россиян ожидает теплый ноябрь
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 11 ноября выпадут первые осадки в виде снега и мокрого снега, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, с середины ноября столица покроется первым устойчивым снегом толщиной до 2–4 см.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва прогноз погоды синоптик погода в Москве
Материалы по теме
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков
Общество
Метеозависимых москвичей предупредили о влиянии погоды на самочувствие
Общество
Москвичей предупредили о переменчивой погоде в первую неделю ноября
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Суд в Германии приговорил медика к пожизненному за убийство пациентов Общество, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
МВД выступило против наделения Интерпола правом исключать страны-члены Политика, 15:59
В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве Политика, 15:56
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки Спорт, 15:45
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техник Образование, 15:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Министр спорта Дегтярев заявил, что отмены Fan ID не будет Спорт, 15:37
FT рассказала о советских бомбах, которые «дают преимущество России» Политика, 15:35
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева Общество, 15:34
Дизайнер с хладно­кровием врача: 25 лет Алены Ахмадуллиной в моде Стиль, 15:30
Россия и Шри-Ланка начали учения «Тропа росомахи» Политика, 15:28
«Европлан» объявил дивиденды с доходностью cвыше 10% Инвестиции, 15:25
Покупатель активов ЛУКОЙЛа за рубежом предупредил о перенасыщении рынка Экономика, 15:23