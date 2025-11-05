Москвичей предупредили об аномально теплой погоде в выходные

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы в выходные ожидает аномально теплая погода, сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Аномалия температуры будет где-то в пределах плюс пяти градусов, то есть температура воздуха будет существенно выше климатической нормы», — заявила синоптик.

По прогнозу, в субботу будет облачно с прояснениями: ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью в Москве составит +6...+8 °С, по области +3...+8 °С. Днем ожидается +8...+10 °С в столице и +5...+10 °С в регионе. В воскресенье температурный режим сохранится.

Позднякова уточнила, что теплая погода продержится недолго. Во второй декаде ноября ночные температуры станут отрицательными, а среднесуточные приблизятся к климатической норме. Вероятность осадков увеличится, местами они могут перейти в смешанную фазу.

В ночь на 11 ноября выпадут первые осадки в виде снега и мокрого снега, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам синоптика, с середины ноября столица покроется первым устойчивым снегом толщиной до 2–4 см.