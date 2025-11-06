 Перейти к основному контенту
Общество
0

Novo Nordisk опровергла падение своего сотрудника в обморок в Белом доме

Novo Nordisk ответила на сообщения о падении сотрудника в обморок в Белом доме

Novo Nordisk опровергла падение своего сотрудника в обморок в Белом доме
Video

В Овальном кабинете не было сотрудника Novo Nordisk по имени Гордон, которого представители СМИ, в том числе Fox News, опознали как топ-менеджера Гордона Финдли, сообщила компания, передает Newsweek. Так там прокомментировали сообщения о падении в обморок представителя компании на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

«Генеральный директор Майк Дустдар и исполнительный вице-президент по операциям в США Дэйв Мур были единственными представителями Novo Nordisk в Овальном кабинете. Мы надеемся, что с джентльменом, который сегодня пострадал, все в порядке», — говорится в заявлении компании.

Трамп оценил эффективность «Оземпика» для похудения
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

На видеотрансляции со встречи было видно, как один из участников — мужчина, к которому обратились по имени Гордон, стоя рядом с Трампом, потерял сознание. Чиновникам в Белом доме пришлось прервать мероприятие, чтобы оказать мужчине помощь.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что на мероприятии плохо стало руководителю фармацевтической компании. По ее словам, в настоящее время с ним «все в порядке».

На встрече Трамп объявлял о сделке с производителями лекарств Eli Lilly и Novo Nordisk по снижению цен на их популярные препараты для лечения ожирения — Zepbound и Wegovy.

Novo Nordisk — датская фармацевтическая компания. Производит лекарства для лечения сахарного диабета, в частности препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy.

Также компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Ozempic Белый дом Novo Nordisk
